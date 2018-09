Demasiado Atlético para el estreno del Málaga CF Femenino en la Liga Iberdrola

El Málaga CF Femenino tenía una misión casi imposible en su estreno en la elite del fútbol español esta temporada 2018/2019. Debutar contra el vigente campeón, por mucho que el Atlético de Madrid haya cambiado buena parte de su equipo, obligaba a poco más que un milagro. Las de Antonio Contreras perdieron 0-4, en un partido en el que el rival llevó el peso, tuvo las mejores ocasiones y demostró que esta nueva temporada será otra vez candidato al título de la Liga Iberdrola.

El Málaga CF Femenino, a pesar de lo contundente del resultado, jugó un partido serio, sobre todo en la primera parte, estuvo ordenado atrás y trató de presionar en el centro del campo, pero se encontró a un Atlético muy vertical, muy rápido y con mucho oficio.

Desde el primer minuto las rojiblancas se hicieron dueñas del balón. El dominio fue total, aunque si oportunidades claras de gol. La primera llegada seria fue el 0-1. Pase medido de Sosa a la carrera de Ludmila, que en el 14 marcó el primer gol del partido y de la Liga Iberdrola 2018/2019. Un par de minutos después Adriana casi caza un balón dentro del área, pero la turolense no llegó a impactar con la pelota. Independientemente de esta oportunidad de las locales, el tanto de las atléticas no cambió el guión del choque, siguió el dominio visitante, aunque no se tradujo en claras ocasiones de gol.

En el primer minuto de la reanudación, el Atleti hizo el 0-2, un gol que psicológicamente acabó con la resistencia de las de Contreras. El tanto fue exactamente igual que el primero: pase en profundidad de Ángela Sosa y carrera perfecta de Ludmila para hacer el segundo ante la salida a la desesperada de Chelsea.

Con el Málaga muy tocado, llegó 8 minutos después el 0-3, obra de Jennyfer Hermoso, tras una jugada atlética por banda derecha. A partir de ahí el partido se volvió más farragoso. Ambos entrenadores empezaron su carrusel de cambios (cuatro en la Liga Iberdrola por equipo) y el partido perdió ritmo. Poco que reseñar hasta los minutos finales, cuando el Atlético firmó el 0-4 final tras una jugada en la que la malaguista Leti, de rebotre, metió el balón en su propia portería

Ludmila en el 93, a bocajarro, pudo hacer el hat trick para ella y el quinto de las rojiblancas, pero su disparo salió por encima del larguero de la portería de Chelsea.

A pesar del resultado, el Málaga Femenino mostró hechuras, supo aguantar 45 minutos al vigente campeón y deberá aguardar a jugar contra rivales de su mismo estatus para ver el nivel real de una plantilla muy remozada en este proyecto al más alto nivel del fútbol femenino nacional.

FICHA

Málaga CF Femenino: Chelsea; Miriam, Cazalla (Wilson, 61'), Ruth; Encarni, Pamela (Celia, 64'), Paula (Natalia, 53'), Raquel (María Ruiz, 70'), Leti; Adriana y Dominika.

At. Madrid: Gallardo; Kenti (Calligaris, 66'), Laia, Linari, Menayo, Aurelie (Chidiac, 58'), Sousa, Amanda (Olga, 70'), Jenny, Ludmila y Esther (Andrea Sánchez, 76').

Goles: 0-1, min. 14 Ludmila; 0-2, min.46 Ludmila; 0-3. min.54 Jenny Hermoso; 0-4, Leti (pp).

Árbitra: Mostró tarjeta amarilla a Aurelie (35') y Jenny Hermoso (77')

Campo: Campos de la Federación. Fuertes rachas de lluvia durante el partido, que no evitaron un muy buen ambiente en las gradas