El Málaga CF Femenino comienza su aventura en la Liga Iberdrola

La ilusión, los nervios, la espera o el esfuerzo de semanas de trabajo se cogen hoy de la mano para dar la bienvenida al Málaga CF Femenino a la Liga Iberdrola, a la Primera División. El conjunto blanquiazul inicia esta tarde a las 16.00 horas en los Campos de la Federación y con las cámaras de Gol Televisión en directo la andadura por una Liga exigente pero sumamente atractiva. Un campeonato que en los últimos años está creciendo a pasos agigantados y que está dispuesto a robar protagonismo poco a poco al resto de disciplinas.

El conjunto de Antonio Contreras se mide al vigente campeón, el Atlético de Madrid, que llegan con la vitola de favoritas tras dos años seguidos en lo más alto. Sin embargo, las colchoneras llegan con cambios notables en su plantilla. Sonia Bermúdez, Marta Corredera y la guardameta rumana Andreea Paraluta se han marchado al Levante UD, que aspira a colarse en la batalla por el título junto al Atlético y el FC Barcelona.

Sonia, la máxima goleadora rojiblanca en las tres últimas temporadas, no estará esta tarde aunque sí Jenni Hermoso. La madrileña, que llega del PSG francés, está dispuesta a hacer olvidar cualquier añoranza pasada.

El conjunto colchonero ha sumado a sus filas a Olga García para complementar el frente del ataque, con Esther González y la brasileña Ludmila da Silva como otras alternativas.

Aïssatou Tounkara, Alex Chidiac, Rilany da Silva, Jennifer Oehrli, Dolores Silva y Elena Linari son las otras caras nuevas que presentará el nuevo Atlético de Madrid de Jose Luis Sánchez Vera, quien relevó a Ángel Villacampa.

En el Málaga CF hay hasta once caras nuevas, aunque la líder sigue siendo la capitana Adriana Martín. Las blanquiazules, que han incorporado veteranía y experiencia en sus filas, no quieren ser unas novatas en este estreno y aspiran a dar mucha guerra desde el primer minuto. La primera prueba posiblemente sea la más dura, pero el Málaga CF Femenino no renuncia a nada.