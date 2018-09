Muñiz: "Ha sido el partido más completo que hemos jugado hasta el momento"

El técnico malaguista, Juan Ramón Muñiz, ha querido destacar este choque como "el más completo de lo que llévamos de curso", además de señalar "la gran dinámica" en la que se encuentra el conjunto blanquiazul. Tal y como se ha podido observar desde la grada, Muñiz también ha afirmado que "el equipo hizo una gran primera parte, jugando en campo contrario, generando muchas ocasiones y trabajando muy bien para no dejar pensar al rival", pero también ha resaltado que "en general el grupo lo ha hecho bien cuando no ha tenido la pelota, contrarrestando al rival cuando no se ha podido mantener la posesión" durante bastantes tramos de la segunda parte.

De esta manera, el cuadro albiceleste suma 12 puntos, sin conocer aún la derrota, algo de lo que Muñiz ha hablado. "Esta es la línea que queremos conservar, se trata de un equipo que se sacrifica y eso es lo que buscamos", ha dicho el arquitecto malaguista.

Pese a las buenas actuaciones de los canteranos Ontiveros o Harper, que han desbordado a la defensa rival en sendas ocasines, Muñiz ha continuado en discurso mantenido en jornadas pasadas. "Si este grupo de jugadores tiene algo bueno es que no brillan por las individualidades, sino que todos reman en la misma dirección trabajando por un mismo objetivo, así que destacar a uno o algunos sería injusto con los demás", ha sentenciado el preparador del Málaga CF.

Sobre el rendimiento de sus pupilos, Juan Ramón Muñiz ha querido señalar la situación actual como "un bendito problema" ya que "todos están haciéndolo genial, trabajando muy bien y el único problema que hay cada semana es confeccionar el once incial".