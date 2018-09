Muñiz: "Teníamos ilusión por pasar, pero nuestro objetivo es otro"

Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Málaga CF, ha valorado la eliminación copera a manos del Almería (1-2), pero también destaca la oportunidad de que los menos habituales hayan tenido minutos."Era un partido que nos venía bien para que todos tuvieran ritmo de juego, lo interesante es que todos jueguen, íbamos con la ilusión de ganar y pasar para enfrentarnos a más equipos. El Almería también vino a dar minutos. Todos en Segunda tenemos esa prioridad, que es la Liga, es interesante ver a jugadores jóvenes y del filial. El resultado no ha sido bueno y te elimina de la competición. Toca pensar en el siguiente partido que seguro que va a ser difícil", ha dicho en rueda de prensa.

Pero el asturiano no se ha lamentado por quedar fuera del torneo del ko ya que el objetivo único del Málaga es el ascenso. "En el resultado nos han superado, pero en el juego creo que ha sido parejo. Teníamos la ilusión de pasar, pero nuestro objetivo es otro. Queríamos ir viendo a la gente que viene empujando y en eso ha sido positivo. La Copa es interesante si juegas en casa, sino te estropea el trabajo para el objetivo principal. Estoy satisfecho porque hemos visto a gente que se tiene que poner al mismo nivel, vamos a necesitar a todo el mundo y queremos que estén preparados para competir".

Por ello, el míster anuncia que en las próximas semanas el equipo disputará una serie de amistosos entre semana para que los menos habituales tomen ritmo de competición. "En las próximas semana jugaremos más partidos contra equipos de la zona y filiales, queremos que todos tengan minutos y estén enchufados, hay una competición de 42 encuentros, nuestra obligación es buscar partidos contra rivales interesantes que nos hagan sufrir".

En todo caso, Muñiz no ha querido comparar la puesta en escena del Málaga en Liga y en Copa. "Son competiciones diferentes, no se pueden comparar, los objetivos son distintos. En Liga no se hubieran dado muchas de las cosas de este partido. Estoy contento por haberle dado minutos a gente. Si hubiese sido la Liga habría otra motivación".

Por otro lado, el técnico ha celebrado que hayan debutado varios canteranos con el primer equipo. "Es lo positivo del día, hay cuatro jugadores del filial que han podido competir. La Academia sigue dando frutos. Han sabido competir, han visto la dificultad de un equipo físico como el Almería".

Por último, también ha valorado la titularidad de Juanpi y el rol que puede tener de aquí en adelante. "Se puso a entrenar fuerte, queremos que alcance su nivel, estos minutos le vienen bien para cuando pueda jugar en la Liga y estar a un nivel alto".