El Málaga CF, con el tope salarial más alto de la Liga 123

El Málaga CF es el club que más puede invertir en la confección de su plantilla de los 22 conjuntos que participan en la Liga 123. La patronal ha hecho oficial el límite salarial de los 42 conjuntos que compiten en Primera y Segunda. Una práctica habitual en los últimos años que también ayuda a comprender las competencias de cada club para luchar por sus objetivos.

El conjunto blanquizul, recién descendido tras diez años en la elite y con la ayuda al descenso que rondaba los 20 millones de euros, ha podido mantener un límite salarial elevado pese a todos los problemas que ha arrastrado este verano, el más alto de la categoría con diferencia con el resto de equipos.

LaLiga ha informado este jueves tras las Juntas de Primera y Segunda División celebradas en la sede de LaLiga en Madrid de los límites de coste de plantilla deportiva de los clubes de LaLiga Santander y LaLiga 123 para la temporada 2018/2019. Unos datos que se hacen públicos para que todos los clubes compitan en igualdad de condiciones.

Así, los tres equipos recién descendidos de LaLiga a la Liga 123 tienen el límite salarial más elevado de la categoría. El Málaga (25,2), la UD Las Palmas (19,2) y el Deportivo de La Coruña (18,5). Son, en teoría, los clubes más ricos de Segunda, aunque esta afirmación no llega a ser del todo cierta porque buena parte de esa partida económica va destinada a pagar salarios arrastrados del curso pasado y amortizaciones.

La gran diferencia en la categoría reside con los equipos que tienen un límite más baja, como el Reus (3,1), el Elche (3,8) o el Córdoba (3,9).

Límite de coste de plantilla

LaLiga explica de la siguiente manera el límite salarial que se aplica a cada club. "Este límite de coste de plantilla es el importe máximo que cada club/SAD puede consumir durante la temporada 2018/2019, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (plantilla inscribible según el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos). Este límite incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible, según se define en el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos).

Los conceptos que se incluyen en el límite de coste de plantilla deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).

Cada club o SAD propone a LaLiga su límite de Coste de la Plantilla, en cumplimiento de las normas de elaboración de presupuestos de clubes, correspondiendo al Órgano de Validación de LaLiga aprobar el límite propuesto o, en su caso, rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera del Club.

La solicitud que tramita un club/SAD de su Límite de Coste de la Plantilla Deportiva no siempre corresponde con su límite máximo. Un club/SAD puede solicitar el límite que estime oportuno para hacer frente a su presupuesto de gastos deportivos, siempre que no supere su límite máximo. Conviene aclarar igualmente que la solicitud del Límite del Coste de la Plantilla Deportiva no implica que vaya a ser consumido en su totalidad.

El Límite del Coste de la Plantilla Deportiva puede verse incrementado en las condiciones y con el procedimiento que se establecen en el Título III de las normas de elaboración de presupuestos de clubes y SADs".