Muñiz: "Hasta marzo o abril no sabremos cuál es nuestro objetivo"

El Málaga ya mira al partido del Córdoba y pese a que todos los focos lo señalan como favorito, Muñiz no quiere poner etiquetas a estas alturas de Liga. El entrenador blanquiazul pasó por sala de prensa para abordar los temas de actualidad, como la llegada de Lombán o el paso al frente de Juanpi.

En primera instancia, Muñiz fue cuestionado por la lesión de Mula. "La noticia de Mula no es una buena noticia. Es una lesión que tiene un tiempo establecido, mes y medio o dos meses. Esperemos que todo vaya bien en la tarde de hoy"

El técnico habló sobre las condiciones de Hicham. "Es un jugador joven que tiene el descaro suficiente para atreverse. Hay que intentar aprovechar las características y el buen hacer de los jugadores en estos partidos. El entrenador tiene que ver qué jugadores están disponibles. Al final jugará el que mejores condiciones esté. En esas condiciones, cada uno tiene sus características. Son condiciones que yo las veo como las principales en el fútbol actual, la verticalidad y velocidad. Para mí la velocidad es una cualidad principal en un jugador".

También sobre los posible rivales directos. "No tenemos mejores o peores rivales. Los tres puntos de la primera jornada son iguales que los de la última. Nuestro único objetivo a día de hoy es ganar al Córdoba. El resto no nos preocupa. El partido de la semana siguiente no pensamos. Estos tres puntos y seguir sumando. No pensar si va a haber rivales directos. Intentamos colocarnos hasta marzo o abril, y ahí ya veremos cual es nuestro objetivo".

Al entrenador blanquiazul se le cuestionó sobre la necesidad de ganar en casa. "Son todos los partidos tres puntos, pero queremos que la afición disfrute en nuestro campo. Cada partido es diferente a los demás. No encadeno victorias ni nada parecido. Lo pasado no nos sirve. Solo puedo mirar lo que me pasa mañana. Sabemos que mañana tenemos al Córdoba y vamos a intentar prepararnos bien".

"Tenemos el apoyo de nuestra afición siempre. Tenemos una responsabilidad, pero también cuando jugamos fuera. Tenemos que ganar sea fuera o dentro. Pero sabemos que hay muchas cosas en juego, para conseguir los tres puntos. Tenemos que seguir fuertes. Intentaremos que todo salga bien para que cuando acabe el partido estemos todos satisfechos", reiteró.

El míster asturiano habló sobre el fichaje de Lombán. "La liga es muy larga. Tenemos jugadores del filial, que han jugado en Copa. Y dentro del mercado estaba la oportunidad de Lombán, con experiencia y que puede aportar mucho, y que viene a ayudarnos a conseguir los objetivos. Durante toda la temporada tendremos que utilizar toda la plantilla. Con la experiencia que tiene y las situaciones difíciles que ha vivido, nos va a ayudar. Viene con humildad para ayudar. Creemos que es un futbolista que puede ayudar".

Pese a las cuatro victorias consecutivas, la mentalidad sigue siendo la misma. "No ha cambiado nada. Estamos hablando de una competición en la que los objetivos son diferentes al los grandes equipos de Primera. Hemos aprovechado estas semanas. La competición es la regularidad. A veces mejoras desde la derrota y otras desde la victoria. Pero no se basa en los dos primeros partidos ni en los dos últimos. Hay una igualdad tremenda. En algún momento los resultados pueden complicarse. Y si lo alargamos, mucho mejor. Tienes que entrenar bien cuando ganas y muy bien cuando pierdes".

Cuestionado sobre el límite salarial, Muñiz se mostró contrariado. "No me dice nada porque no entiendo mucho. Hay gente que lo maneja mejor que yo. Todo tope salarial o gasto salarial está también en otros departamentos, no todo es salario de plantilla. Hay otros gastos que tienes que asumir, no solo de la plantilla. No es una realidad que sea todo el gasto en plantilla".

El entrenado también fue cuestionado sobre el rol de Abqar con la llegada de Lombán. "Ha estado parado mucho tiempo y no podemos estropear el trabajo del filial. Muchas veces el filial tiene que tirar de juveniles. Ellos siempre están a disposición de cedernos cualquier jugador. En cuanto a la plantilla tenga a todos los jugadores disponibles, lógicamente habrá reajustes. El filial podrá competir mucho mejor".

Y habló del rival, del que no se fía. "El Córdoba tuvo una situación particular este verano que le trastocó su planificación. Empezó con dudas, pero le está tomando el pulso. Encajó goles pero ya no encaja. Con el Alcorcón fue un equipo serio, tiene muy buenos jugadores. No es el Córdoba que empezó la Liga. Ahora es más fuerte, con más empaque. No nos tenemos que confiar en lo que vimos al principio. Tiene jugadores con gol. Hace goles. Máximo respeto".

El técnico también confió en que Pacheco y Ontiveros, que apuntan a titular, son compatibles. "Sí, creo que son compatibles Pacheco y Ontiveros. No va a haber ningún inconveniente".

Por último, el asturiano volvió a elogiar a Juanpi, que lo ha incluido dentro de la convocatoria. "Lo considero a pleno rendimiento. Todos sabemos lo que ha pasado. El otro día le vino bien el partido de Copa, porque lo necesitaba. Necesitaba sentirse partícipe. Es uno más del equipo y del club. Está trabajando bien y esa es la línea. Estuvo un tiempo fuera. Otros compañeros partieron con ventaja. Se ha incorporado y está teniendo entrenamientos satisfactorios. Es un jugador que ha dado muchas cosas aquí. Tenemos la obligación a que vuelva a su ritmo. Está poniendo de su parte y es una buena noticia para todos. Juanpi tiene las ideas muy claras y está haciendo las cosas bien para jugar", finalizó.