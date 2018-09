Muñiz: "Intentamos que cada domingo sea lo más feliz ser del Málaga"

Muñiz está contento y feliz, pero el técnico asturiano tiene las ideas claras. No quiere lanzar las campanas al vuelo y escapa de cualquier euforia. Además, celebra la felicidad de la afición, centra la victoria en el trabajo coral de su equipo y mira ya al siguiente encuentro.

En primera instancia, el técnico fue consultado por las sensaciones que le ha dejado el choque. " El partido ha sido similar al de la semana pasada, muy completo. Hemos hecho muchas cosas bien, en aspecto defensivo y ofensivo, y la solidaridad que hay, todos trabajan y se sacrifican. Saben sufrir cuando hay que sufrir y disfrutar cuando hay que disfrutar. El juego lo teníamos bastante controlado y ha sido muy completo".

Sobre la suficiencia del Málaga, el técnico no quiere levantar el pie del acelerador. "Tenemos que seguir manteniendo el nivel de esfuerzo y sacrifico. Hoy se vio recompensado con goles. Y tuvimos ese margen que nos permitió llegar más tranquilos. En otras jornadas pudimos hacerlo. Pero tenemos que saber jugar en los dos escenarios. Me lleva gustando el equipo desde la jornada 1. Ahora toca disfrutar, descansar y pensar en el siguiente encuentro, que tenemos que llegar muy preparados para poder competir".

Muñiz fue cuestionado por la buena actuación de N'Diaye. "Sería muy injusto hablar de sólo un jugador. Si hablamos solo de Alfred podemos hablar de cualquiera. No puedo individualizar en ninguno. Somos un equipo, y valoro la actuación de todo el equipo y ha sido muy buena".

Y también por la lesión de Hicham. "Ahora lo tendrán que valorar y hacerle las pruebas médicas necesarias. Esperemos que sea lo más leve posible porque es importante que esté toda la plantilla disponible para competir. Hay que esperar un poco".

El asturiano lanzó varios guiños a la afición. "Entiendo a la afición. Que disfrute y se divierta. Pero eso ya se ha acabado. Mañana eso ya se ha acabado. Nos sentimos satisfechos con cómo se han ido, pero ahora toca pensar en el siguiente partido. Es como cuando ves una película, mañana es diferente y tenemos que prepararnos para la siguiente".

"La afición se merecía que pasaran un fin de semana en familia y disfrutando del equipo. Lo que intentamos es que cada domingo sea lo más feliz ser del Málaga, e intentamos que disfruten con nosotros. Pero ha sido un ben partido, han disfrutado, se lo merecen porque el apoyo ha sido masivo por parte de la afición, pero solo nos queda ese apoyo. Tenemos que hacer nuestro trabajo independientemente de nuestro resultado. Y hacerles disfrutar también la próxima semana. Porque ya es una película diferente", continuó.

Otro de los nombres propios en sala de prensa fue el de Blanco Leschuk. "Los delanteros hacen muchas cosas en el equipo no sólo es marcar goles. Él no ha marcado pero ha hecho todo bien. Defensivamente se sacrifica, baja el balón, asiste, compite... Es un jugador importante como todos. Al final, tenemos que destacar por ser un buen equipo, no por individualidades".

El próximo rival es un conjunto llamado a pelear por el ascenso junto al Málaga CF, aunque el míster le restó dramatismo al partido. "Es un partido de los 42 que tenemos esta temporada. Hay tres puntos en juego y podría hablar como otros. No es especial. Tenemos que seguir con nuestro trabajo. Es una liga y el premio es la regularidad. El único objetivo que hay en la semana no es el nombre del rival sino trabajar bien, prepararnos para el siguiente".

Una de las claves del buen hacer malaguista es dejar la portería a cero otra jornada más. "Es una satisfacción para el equipo que sea difícil encajar goles. Es una de las cosas fundamentales en la categoría. Hay que rentabilizar los goles. Y eso es una labor del equipo. Desde el más adelantado al más atrasado".

El técnico también fue cuestionado sobre el trabajo entre bambalinas y el buen hacer de la pizarra. "Es satisfactoria ganar, hacer goles, no encajar. El trabajo de entrenador es complicado pero tiene muchas cosas satisfactorias. Disfruto con mi trabajo e intento que los demás lo vean. Lo fundamental es que los que están dentro sepan elegir. El mérito es de ellos. El mérito en un partido es de los que están dentro, los que estamos fuera ayudamos en lo que podemos".

Y es que en el primer gol quedó de manifiesto el buen trabajo. "Se trabajan diferentes situaciones a lo largo de la semana. Lo principal es que tenemos buenos lanzadores, rematadores y que aprovechamos el despiste del rival. En esta ocasión salió bien, abrimos el marcador, el rival se abrió y eso ayudó para los minutos que quedaban. En frente tuvimos un buen equipo, buen manejo de balón y con criterio. Nos hemos adelantado y ha salido bien".