El argentino Blanco Leschuk, elegido MVP de la victoria ante el Córdoba

Gustavo Blanco Leschuk, delantero del Málaga CF, fue designado por la afición malaguista el MVP del encuentro en la victoria del sábado ante el Córdoba (3-0). Pese a que el argentino no consiguió marcar, dio un recital de cómo debe jugar un «9» y el público quiso premiar su juego y esfuerzo dándole el premio al mejor del partido.

«Intento ayudar al equipo haciendo lo que me pide el entrenador, que es aguantar y cargar a los que vienen de frente. A veces sale y otras no, por suerte está saliendo bien. Uno siempre entrena para eso, para dar lo mejor desde el primer partido hasta el último. Se nos está dando así y hay que seguir así», dijo Blanco Leschuk en declaraciones difundidas por el Málaga CF, en las que también ensalzó el comportamiento de la afición blanquiazul.