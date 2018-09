El peaje de Haksabanovic

Poco se puede decir de Sead Haksabanovic hasta la fecha. Ni bueno ni malo. Y es que el extremo sueco pero internacional con Montenegro aún no ha debutado en partido oficial con el Málaga CF. De hecho, es el único que no lo ha hecho ya que cuando los menos habituales tuvieron su oportunidad, en Copa del Rey, él estaba concentrado con su selección por los compromisos internacionales.

'Hak' ha sido de los últimos en llegar y además, su adaptación no ha sido de las más sencillas. El jugador no pudo estar en los primeros compromisos ligueros por el problema ya conocido del Málaga CF para inscribir a jugadores por el límite salarial. Fue uno de los que estuvieron en el 'limbo' durante las dos primeras jornadas. Y luego, para la tercera y cuarta jornada, se marchó con su selección. De hecho, llegó mediada la semana y Muñiz prefirió no convocarlo.

También se ha encontrado con una competencia dura. De hecho, puede que el puesto de extremo sea el más cotizado en este Málaga, dado el elevado número de efectivos para esas posiciones y la calidad que atesoran los competidores por dicho puesto.

Es decir, que Haksabanovic no ha tenido precisamente un camino de rosas en sus primeras semanas en Málaga. Pero es previsible que comience a entrar en los próximos partidos. Porque las bajas que el conjunto de Muñiz viene acumulando se centran en las bandas. Mula fue operado la semana pasada y estará dos meses de baja. Renato Santos tiene una rotura muscular y estará previsiblemente también otro mes ko. E Hicham está pendiente de pruebas para confirmar el alcance de su lesión.

Los principales competidores de Haksabanovic son Pacheco, Ontiveros y Juankar. E incluso Muñiz podría apostar en un momento determinado por Koné o Héctor para jugar en banda. En cualquier caso, todo hace indicar que la hora del extremo montenegrino debutará más pronto que tarde.