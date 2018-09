Lombán: "Soy simpatizante del Málaga CF desde hace mucho"

El Málaga CF ha presentado en sociedad a su último fichaje, David Lombán, que llega al equipo como agente libre y firma por dos temporadas. El veterano central, sin equipo tras acabar contrato con el Eibar el pasado mes de junio, llega con ilusión renovada y consciente de lo difícil que va a tener hacerse un hueco en la defensa menos goleada de Segunda División.

"Buscaba un proyecto que me ilusionase, no a corto plazo. Es un reto muy bonito, las referencias eran positivas, siempre me ha gustado el Málaga, soy simpatizante de este equipo desde hace mucho. Defender esta camiseta siempre me había motivado, el Málaga lo tenía todo", ha dicho durante su presentación, donde ha posado con su nueva elástica en el que lucirá el dorsal 18.

Así, el asturiano ha comentado como fueron las negociaciones de su fichaje. "Fue todo muy rápido, no me ha dado tiempo ni a hacer mudanza. Fue rápido porque las dos partes queríamos cerrarlo cuanto antes, estoy muy contento de llegar a este gran club", ha afirmado.

Además, Lombán se ha referido a las "buenas referencias" que tenía del Málaga CF de jugadores como Charles y Adrián, con el que ahora vuelve a coindicir en el conjunto blanquiazul tras jugar juntos una temporada en el Elche. "Tenía muy buenas referencias, Charles -exdelantero blanquiazul- me habló genial del club, también tengo gran relación con Adrián y me dijo que no lo dudase, que hay un gran patrimonio en el club con la afición. Todas las referencias eran muy positivas y no lo dudé".

El asturiano ha tenido un verano diferente, sin equipo hasta ya pasado el cierre del mercado y habla de esa situación. "Había firmado un año con el Eibar, acabé jugando y con buenas sensaciones, pero terminé contrato y no llegamos a un acuerdo, en verano era libre y ahora llego a un club que me transmite motiviación e ilusión".

El nuevo fichaje blanquiazul celebra el gran arranque del Málaga, pero como conocedor de la categoría avisa de la dificultad que tiene. "Tengo experiencia en Segunda y los que conocemos la categoría sabemos que solo se puede vivir el presente, hay que tener humildad y es lo que nos permite estar en lo más alto, si nos creemos que esto va a ser fácil estaríamos equivocados. Ojalá todo siga como hasta ahora".

Este martes ha completado su primer etrenamiento con sus nuevos compañeros y asegura que la adaptación va a ser muy sencilla. "He tenido la oportunidad de conversar muy poco con el míster, pero la adaptación está siendo muy rápida, la adaptación va a ser buena, el trabajo y la solidaridad que muestra el equipo son muestras de lo unido que está el vestuario".

Lombán llega con humildad y sabe lo difícil que va a tener entrar en el once por la gran dinámica defensiva del equipo. "Ojalá sigamos así, vengo a aportar lo máximo que pueda, siempre poniendo por encima lo colectivo a lo individual para conseguir los objetivos marcados por el club".

En todo caso, Lombán jugará donde el míster decida, ya sea de central o de lateral. "Puedo jugar en la posición que el míster decida, donde él necesite y aportar el rendimiento máximo y sumar. El entrenador tiene la decisión, yo vengo a aportar".

El sábado vivió la victoria ante el Córdoba desde la grada de La Rosaleda, un estadio que conoce bien. "Un ambiente de Primera División, de lo que es el Málaga, siempre que he venido aquí la sensación es de ambiente espectacular, la afición es fundamental, es muy fiel al Málaga y es algo muy importante para nosotros".

Además, ha indicado que antes de fichar por el Málaga no tenía un acuerdo con el Cádiz. "No lo tenía hecho con nadie, he tenido propuestas todo el verano, pero no había nada, estoy aquí y encantado de estar en el Málaga".

El domingo el Málaga se mide la UD Las Palmas, segundo clasificado y gran aspirante al ascenso. "Lo único que deseo es que sigamos en la línea de ahora, no encajar gol, ser un equipo disciplinado y ordenado, competir fuerte y de la misma manera. Solo pido que no cambie nada porque el inicio está siendo muy bueno".

Por otro lado, ha hablado maravillas del Eibar pese a no llegar a un acuerdo para su renovación el pasado junio. "Mi opinión sobre el Eibar es espectacular, siempre me trataron genial, siempre los recordaré con cariño, estoy encantado de mi camino y mi trayectoria, no tengo nada malo que decir del Eibar, es un club que está haciendo las cosas de manera muy buena".

Por último, Lombán se ha referido al movimiento "Common Football", una iniciativa impulsada por Juan Mata para que los futbolistas profesionales destinen un 1% de su sueldo para causas benéficas y a la que está adscrito el flamante fichaje malaguista. "Es un movimiento muy bonito, que se trata de donar un 1 % para mejorar el mundo, el objetivo es que se instaure en el fútbol, esperemos que siga creciendo en el futuro".

Por su parte, Juan Rodríguez, adjunto a la dirección deportiva del Málaga, no cierra la puerta a más fichajes, aunque afirma que el mercado de agentes libres es "complicado". "El equipo tiene fichas libres, pero ahora fichar es complicado, el mercado está cerrado, creo que tenemos una plantilla compensada y estamos contentos con lo que tenemos".