Duelo en las áreas, ya que se miden la mejor delantera del campeonato contra la mejor defensa.

Los analistas de Segunda, los expertos de la categoría de plata, se afanan en recordar que la competición no ha hecho nada más que comenzar. «Cualquier partido tiene la importancia que tiene porque aún no sabes cuál va a ser tu rival a final de curso», afirman con rotundidad los ´segundólogos´. Pero esa teoría, en cierta medida válida, no es aplicable para el próximo partido del Málaga CF y a su visita al Estadio de Gran Canaria.

El conjunto blanquiazul se encuentra en los albores de una semana grande en la Liga 123. El duelo de esta sexta jornada liguera mide el potencial de los dos primeros equipos en la clasificación, dos recién descendidos, dos de los clubes que mayor límite salarial tienen en Segunda, y a la postre, dos de los más serios aspirantes al ascenso.

Por lo tanto, no es un partido más para ninguno de los dos contendientes, que llegan en buen momento de forma y han sabido aplicar la compleja fórmula del éxito tras un trauma tan importante como es decender de categoría. Además, cada uno representa un estilo de fútbol, con evidentes réditos hasta la fecha.

Málaga CF y la UD Las Palmas se están convirtiendo en dos de los rivales a batir. Y eso crea recelo en la categoría. A día de hoy son los conjuntos más «temidos». E incluso entre ambas aficiones también hay rivalidad, puesta de manifiesto en las redes sociales en las últimas semanas.

Pero el partido en Las Palmas, aunque ni mucho menos será decisivo, sí marcará un punto de partida y servirá para calibrar la pasta de la que están hechos estos dos aspirantes. Si el Málaga CF consigue el triunfo será su sexta victoria consecutiva y se alejará hasta siete puntos de un rival directo como lo es el equipo canario. Por contra, si son los amarillos los victoriosos, recortarán distancias, pero no podrán aún dar caza al equipo de Muñiz, que se encuentra con 4 puntos de distancia.

Algunas de las claves para el encuentro y para comprender mejor el enfrentamiento de gallitos en la categoría son las siguientes:

Plantilla

El Málaga CF ha incorporado a 12 jugadores por menos de 1,5 millones; la UD Las Palmas firmó a 17 jugadores por 3,6 m.

Son dos de los clubes más importantes de la categoría y tras el descenso han tenido que reformar la ´casa´. El Málaga ha firmado a 12 jugadores -el último es Lombán, que será hoy presentado en sociedad- y se ha gastado sólo 1,35 millones de euros -pagó por Renato 750.000 euros y 600.000 por Boulahroud-. Por su parte, los canarios han incorporado 17 jugadores y han desembolsado 3,6 millones de euros, siendo David Timor el fichaje más caro por 1,5 millones de euros.

Entrenador nuevo

Muñiz ha cambiado el ritmo en Málaga y Manolo Jiménez, en Gran Canaria

En la Liga 123 tiene un peso decisivo el buen hacer de los entrenadores y ambos equipos han dado con la tecla, aunque tienen un acento definido y diferente el uno del otro. Muñiz basa más su juego en trabajo grupal y en la rocosidad defensiva. Fruto de ello es el equipo menos goleado. Los canarios tienen individualidades desequilibrantes, como Rubén Castro.

Los números

El máximo goleador de la Liga -la UD Las Palmas- contra el menos goleado -el Málaga-

Buena muestra de que es un partido importante es que se miden los mejores atacantes contra la mejor defensa. Los canarios representan el gol, mientras que los blanquiazules consiguen evitarlo. El equipo amarillo suma 10 goles en cinco jornadas, lo que supone una media de dos tantos por encuentro. Tienen a Rubén Castro como máximo goleador de la Liga 123 con 6 tantos. Y se muestra como un equipo alegre y peligroso. Por su parte, el Málaga CF es el menos goleado de Segunda con sólo un tanto encajado, obra de Cristian Herrera en la primera jornada de Liga. De hecho, suma 444 minutos sin encajar, lo que supone todo un reto para cualquier ataque.

Los más ricos

Son los clubes que más han podido invertir en el límite salarial de sus equipos

El reciente comunicado de LaLiga dio a conocer que el Málaga CF es el equipo de Segunda que mayor límite salarial tiene con un total de 25,245 millones euros. El segundo en la clasificación es la UD Las Palmas, con 19,284 millones de euros. Es, por lo tanto, el duelo entre los clubes más ´ricos´ de la Liga 123.