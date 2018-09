Juankar sufre un esguince de rodilla

Nuevo contratiempo para el Málaga CF en forma de lesión y otra vez es un hombre de banda el que tiene que parar. Se trata de Juankar, que este miércoles no se ha entrenado en la sesión preparatoria ideada por Juan Ramón López Muñiz por un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Una lesión que le impedirá, salvo milagro, ser de la partida el domingo en la visita del Málaga CF a la UD Las Palmas.

Se trata de la misma rodilla que se lesionó en noviembre del pasado año en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid y por la que tuvo que pasar por el quirófano para perderse toda la temporada, por lo que el club y el jugador no correrán riesgos y no van a forzar su vuelta hasta que los problemas en la articulación no hayan desaparecido.

Así, con Juankar descartado para el duelo contra el segundo clasificado de LaLiga 123, aún es una incógnita si Hicham podrá ser de la partida. De momento sigue entrenándose en solitario, alternando trabajo en el gimnasio con labores sobre el césped, al igual que Renato Santos, que tampoco estará ante los amarillos. Con Mula en el dique seco tras ser operado del menisco, los problemas se le acumulan en banda al técnico asturiano, que tiene sanos para esa posición a Ontiveros, Pacheco y Haksabanovic, que aún no ha debutado.

Lombán completó la primera parte de la sesión en el gimnasio por prevención y saltó al verde en el tramo final del entreno, aunque aún le falta ritmo de competición para estar al nivel de sus compañeros. Para completar el entrenamiento, Muñiz tiró de los canteranos Iván Rodríguez, Jack Harper (integrados totalmente en el primer equipo; además de Iván Jaime, Keidi Bare y Alfonso.