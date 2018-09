Muñiz: "Con lo que ha pasado no se ganan partidos"

Juan Ramón López Muñiz ha pasado por sala de prensa para repasar la actualidad blanquiazul y para abordar el partido que mañana le mide a la UD Las Palmas en tierras insulares. El técnico quiere restar dramatismo al choque, pese a que se miden el primero -Málaga CF- contra el segundo -UD Las Palmas-.

"Es un buen partido. Dos equipos con un historial importante y con un bagaje en otras categorías. Lo que nos importa ahora es que estamos en Segunda, que tenemos tres puntos nuevamente en juego y que vamos a visitar a un muy buen rival, que nos va a poner las cosas muy difíciles como las semanas anteriores. Son tres puntos más, que vamos a disputar como en cualquier otro encuentro. Para conseguirlo hay que hacer las cosas bien, estar muy concentrados y saber que vamos a un buen estadio con un buen equipo. Eso es motivante. Lo tenemos que ver como una situación buena para poder hacer un buen partido", dijo en primera instancia.

El técnico siguió en la misma línea. "Es un partido importante porque hay tres puntos en juego y por nada más. La liga es muy larga y hay mucho trayecto por recorrer. Los dos equipos hemos empezado bien y se va a ver un buen partido. Con lo que ha pasado no se ganan partidos, sino con lo que puedes hacer mañana. Tenemos que estar centrados. Lo más importante es tener regularidad y un equilibrio en cuanto goles a favor y goles en contra. Hay que intentar mantenerlo. Siempre hablamos de que esto es un trayecto de largo recorrido".

E intentó alejarse de aquellos que ven el partido como una final. "Son tres puntos importantes, eso está claro. Que no lo vea una final no quiere decir que el partido no sea importante, pero será importante también el siguiente, y el siguiente. Y no te nombro los anteriores porque ya los tenemos en nuestro casillero, pero eran importantísimos también. En cada partido hay tres puntos en juego que tenemos que disputar como si fueran los tres últimos que vas a disputar. Si se refiere a eso lo de final, son tres puntos que los dos equipos los querremos disputar, importantes, que sumarías a tu casillero, y nunca hay que renunciar a ningún punto. Nosotros vamos a intentar ganarlos, sea una final o no, y hacer un buen partido. Sabemos que para ganarlo nos van a obligar a hacer un muy buen partido".