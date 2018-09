Algún día tenía que llegar

Rafa Mir, en la segunda mitad, desniveló la balanza entre favoritos al ascenso.

Poco drama esconde la primera derrota blanquiazul de la temporada. Y es que sabíamos que la inmortalidad futbolística no iba a ser eterna para este Málaga CF, que los goles en contra llegarían para truncar ese récord de imbatibilidad y que las caídas, con el paso de las jornadas, también acabarían llegando para así comprobar de qué pasta está hecho este equipo. Pero no por ser vulnerable se pierde el aura, la estrella de equipo respetable y de ser un serio aspirante al ascenso. Y aunque este Málaga CF sufrió ayer en Las Palmas de Gran Canaria su primer revés en un escenario donde entraba dentro de las 'cuentas' dejarse alguna vida, ahora debe demostrar que no sólo sabe ganar, sino que también sabe levantarse y volver a competir.

No hace falta que el Málaga sea un Ferrari para ascender a Primera. No hace falta que se pasee por todos los campos de la Liga 123 deslumbrando y sobrepasando a sus rivales. Sería mágico, pero digamos que con un utilitario también se sube. Y para ello tiene que ser eficiente y cometer los fallos contados. Por eso ayer era un partido que se podía fallar.

Básicamente por varias razones. La primera es que era un duelo de gallitos, donde cualquiera podía salir victorioso dada la igualdad del potencial de ambos. La segunda, porque hay un colchón de puntos que permite caer y seguir siendo líder en solitario. Y la tercera porque llega a ser hasta sano tener una cura de humildad de vez en cuando. Una derrota que te baje a la tierra y te recuerde que si no corres más que nadie, si no compites, muerdes y buscas la portería rival más que tu adversario, dejas de ser especial, dejas de tener el factor diferencial de los campeones.

Con todo, hay que darle el mérito que merece al conjunto canario. Los amarillos pagaron con la misma moneda a un Málaga que quizás pecó de conformista, que se mostró rocoso y aguerrido como siempre, pero que adoleció de ambición, salvo cuando iba por debajo en el marcador, claro está. Pero no fue la UD Las Palmas superior al equipo de Muñiz. No lo dominó ni lo maniató. Rubén Castro no fue una amenaza. Ni su centro del campo sometió al blanquiazul. Ganó el conjunto local porque posiblemente alguien tenía ganar, aunque el tufo del encuentro era de cerocerismo puro y duro. Y también se quedaron los puntos en la isla porque los amarillos aprovecharon una de las pocas oportunidades que tuvieron, donde Rafa Mir anduvo más listo que la zaga malaguista.

Es decir, que no hay que lamentar mayores daños que los puntos que dejaron de subir al casillero blanquiazul. Y no hay que alimentar más polémica que la oportunidad perdida de abrir una brecha mayor.

Porque el Málaga CF fue fiel a sí mismo. Salió ordenado, con las ideas claras y con la intención de conceder bien poco a un rival que tiene dinamita arriba. Lo consiguió por mucho tiempo. Pero el muro finalmente cayó.



El inicio malaguista fue esperanzador. Con Ontiveros en plan estelar, el control y las ocasiones eran malaguistas. Está el marbellí en un estado de forma especial, capaz de cambiar el sino de un partido con un chispazo. Ayer lo intentó, fue el mejor del partido, no sólo de los blanquiazules. Y se marchó de vacío por poco.

Probó fortuna con un disparo lejano y con una falta, pero Raúl Fernández respondió bien. Sin embargo, al cuarto de hora de partido se cambiaron las tornas. El Málaga se fue a su lado del cuadrilátero y comenzó a encajar golpes. Primero al cabezazo de Blum, luego con más presencia que ocasiones. Reclamaron penalti los locales y anularon un gol de Blanco en la prolongación que parecía legal.

Todo seguía igual a la vuelta de vestuarios. Con mucho respeto por parte de ambos equipos, las concesiones eran mínimas. Pero llegó el gol de Mir. Fue en un saque de banda, en una segunda jugada que no cerró bien la zaga malaguista. Mir fue más rápido y listo, disparó cruzado y se hizo con el gol de la victoria.

El Málaga intentó empatar, sobre todo con Ontiveros. Pero no hubo opción. El oficio local valió para que no hubiera cambios en el guión. E incluso Muñiz se dejó un cambio por hacer.

Ahora, pese a la derrota, el Málaga sigue siendo el líder, el rival a batir. Queda una semana para levantarse y para demostrar ante el Rayo Majadahonda si lo de ayer fue un accidente o una tendencia.