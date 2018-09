El uno por uno de UD Las Palmas - Málaga CF

8 ONTIVEROS De dulce

El malagueño lo hizo casi todo y sólo le faltó marcar. Y eso que lo intentó con varias ocasiones. Pero Raúl evitó que se fuera con un gol en su casillero. Fue vertical, atrevido y con mucha calidad. Marcó la diferencia y estuvo por encima de todos los jugadores.

5 MUNIR Fin al récord

La UD Las Palmas no le exigió como para tener un trabajo excesivo, pero en alguna acción se le vio algo tenso. Hizo una buena parada a Blum y en el gol encajado poco pudo hacer. Encajó gol 518 minutos después.

5 CIFU Sufrió

Tuvo mucho trabajo porque Blum le puso contra las cuerdas en muchas ocasiones. Pero el zaguero respondió con oficio. E incluso subió en un par de acciones donde llevó bastante peligro, aunque sin acierto.

6 LUIS HERNÁNDEZ Sin concesiones

Buen partido del zaguero blanquiazul, que controló bien a Rubén Castro y que ofreció pocas concesiones a sus rivales. Volvió a ser un arma clara para los saques de banda. Ahí el Málaga llevó peligro.

5 PAU TORRES Un despiste

El zaguero blanquiazul tuvo trabajo. Por arriba estuvo infranqueable y sufrió algo más en las concesiones por el juego raso, donde se vio sorprendido por Mir en el gol local. Pudo marcar de cabeza en la última jugada.

4 RICCA Una concesión

Al igual que Pau Torres, sólo dio una concesión en el partido, que fue en el gol local. Ricca estuvo atento todo el choque, pero en el gol de Mir se dejó sorprender. Tampoco se dejó ver demasiado en ataque.

5 N´DIAYE Intermitente

Era un partido donde tenía que destacar y sólo lo hizo a rachas. Tiró de poderío físico en momentos determinados y se pudo comprobar su superioridad. Pero estuvo algunos momentos desaparecido. No probó a Raúl.

4 ADRIÁN Opaco

Ayudó mucho, corrió y se dejó ver en ciertos momentos, pero no pudo imponer su calidad y en el momento que Las Palmas subió la intensidad le costó y perdió el control del centro del campo. Tuvo alguna ocasión, pero de lejos.

4 HARPER Perdido

No tuvo su día. No dejó de pelear, pero casi siempre con poco acierto. Y no se dejó ver demasiado por el área rival. Tuvo una ocasión a pase de la muerte de Cifu, pero se lió. También una volea de primeras, que fue muy alta.

5 PACHECO Apagado

Se nota que aún le falta ritmo de competición y llegar a su mejor nivel. Dio un par de apuntes de calidad, pero casi siempre fue una isla escorado en la banda. Cuando entró por dentro llevo más peligro.

6 BLANCO LESCHUK Sin acierto

No marcó pero fue un incordio para la zaga rival. Sobre todo en la primera mitad, donde con sus movimientos descompuso a los canarios. En la segunda mitad se le notó más cansado. Le anularon un gol que parecía legal.

Desde el banquillo

Hicham (5) No aportó su velocidad y desequilibrio por la banda pero a punto estuvo de marcar.

Koné (4) Poca presencia pese a que entró para llevar peligro en el área rival.