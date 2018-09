El duelo de los grandes contrastes

Los madrileños juegan por vez primera en categoría profesional, su casa es el Wanda obligados a remodelar su estadio, cuentan con el cuarto límite salarial más bajo de Segunda y el ascendieron con sólo 300 abonados

A veces los sueños se hacen realidad en el mundo del deporte. Y casi coincidiendo con la tristeza malaguista por el descenso del Málaga la temporada pasada, en Majadahonda -municipio madrileño con casi 72.000 habitantes- celebraban el ascenso al fútbol profesional de su equipo, el Rayo. No, no hay que confundir al equipo de Vallecas con el de Majadahonda. Y aunque ambos clubes llevan por bandera su humildad, el próximo rival blanquiazul es un chico nuevo en la fiesta de los «mayores».

Es por ello que el partido de este domingo (16.00 horas en La Rosaleda) enfrentará a uno de los serios aspirantes al ascenso con uno de los clubes llamados a pelear por no regresar a Segunda B. Los contrastes son evidentes pero cuando el balón echa a rodar, no dejan de ser once contra once.

Pero es bueno recordar el esfuerzo que ha realizado el próximo rival blanquiazul para competir en la Liga 123 por vez primera en su historia, que se inició en 1976. De hecho, el Rayo Majadahonda ha sido un asiduo en categoría inferiores del fútbol patrio y sólo ha militado en cinco temporadas en Segunda B.

Una de las claves del equipo majariego es su entrenador. Antonio Iriondo es el ´gurú´ de los madrileños y tras ascenderlo a Segunda B, en mayo del año pasado consiguió el ascenso a Segunda División.

Pero no todo han sido facilidades tras el ascenso. Y es que la estructura del club madrileño no estaba preparada para el profesionalismo. El equipo de Iriondo contaba con jugadores que en algunos casos no eran profesionales, por lo que tenían que entrenar por las tardes para compaginarlo con otros trabajos. Tampoco el estadio, el Cerro del Espino, estaba preparado para acoger partidos de nivel profesional y ahora debe acometer unas obras que se llevan parte del presupuesto. El aforo del recinto es de 3.300 espectadores y debe ser mínimo de 6.000.

Sin embargo, el Rayo Majadahonda ha sabido luchar contra todas esas adversidades y consiguió el ascenso con sólo 300 abonados al club. Ahora ha encontrado cobijo en el Wanda Metropolitano -en el último partido como local registró más de 5.000 espectadores de entrada- para disputar sus partidos como local a la espera de las obras y ha conseguido confeccionar una plantilla con algunos retales que no contaban en sus equipos pero también con jóvenes figuras como Enzo Zidane.

En total, el Rayo cerró el mercado realizando 18 nuevas incorporaciones y dando 16 bajas en su plantilla de la que tan sólo siete jugadores han sobrevivido tras el ascenso a Segunda. Mucho movimiento para intentar no ser la cenicienta en el estreno en la Liga 123.

Un salto económico

Pero la gran diferencia, además de la clasificatoria donde el Málaga CF es líder y el Rayo Majadahonda es decimoséptimo con seis puntos, es económica. Según los datos ofrecidos por la propia Liga, el Málaga CF es el que mayor límite salarial tiene de Segunda División con un tope de 25,245 millones de euros -aunque no todo va destinado a la primera plantilla-, mientras que el conjunto madrileño es el cuarto que menos límite tiene con 4,046 millones. Es decir, que con el sueldo de prácticamente Juanpi, Adrián, Luis Hernández y Miguel Torres se cubre el presupuesto de todo el Rayo.

El equipo majariego, con el ascenso, tuvo que disparar su presupuesto de 1,3 millones a cinco para hacer frente a sus pagos más inmediatos en la categoría.

Sin duda, un rival atípico que no ofrecerá ninguna facilidad para que el Málaga CF intente recuperarse de la derrota contra la UD Las Palmas del pasado domingo.