El Málaga CF regresa a su remozado cuartel general

El Málaga CF abandona el Anexo para regresar al Ciudad de Málaga. No es un cambio traumático, ya que en los últimos años el primer equipo blanquiazul se había ejercitado en el Estadio de Atletismo, acondicionado para la ocasión. Sin embargo, tras las últimas obras llevadas a cabo en el recinto para el Mundial Master de Atletismo, ahora la entidad de Martiricos regresa a su cuartel general, aunque más remozado y coqueto que antes.

Desde mayo el conjunto blanquiazul ha estado lejos de su hábitat habitual, aunque el trabajo se ha desarrollado con total normalidad en el campo Anexo. Allí se ha desarrollado parte de la pretemporada y el primer mes de competición, donde el Málaga ha arrancado como líder.

Sin embargo, y una vez ya superado el Mundial de Atletismo, es hora de regresar al escenario habitual, aunque con cambios. El más notable es el del tartán que rodea al campo de césped. Ahora es azul, cuando antes era el habitual color teja.

No es el único cambio ya que también se han modificado y mejorado las instalaciones en el interior. El vestuario donde se ubica el conjunto blanquiazul ha sufrido mejoras para acondicionar el trabajo diario de los jugadores.

Pese a que aún hay algunos bártulos por medio de las obras, todo está ya preparado para comenzar a ser el principal foco de acción malaguista.

El césped, salvo en alguna esquina, se encuentra en perfectas condiciones y las dimensiones pueden permitir ahora un mejor trabajo táctico para el equipo de Muñiz. Hay que recordar que el Anexo no tiene las medidas requeridas para un partido de once conta once.

Pese al cambio, no todas las sesiones se completarán en el Ciudad de Málaga, aunque ahora sí pase a ser el escenario más habitual. Algunos entrenamientos, sobre todo en la víspera, se seguirán realizando en el Anexo. Unas instalaciones que son la antesala de la Ciudad Deportiva del Málaga CF, que se espera que pueda estar disponible, la primera fase, a finales de esta temporada.