"Tuve ofertas pero quería seguir, tengo una espina clavada"

Federico Ricca Rostagnol (Tarariras, Colonia, Uruguay; 1 de diciembre de 1994) alcanzará este domingo, ante el Rayo Majadahonda, la redonda cifra de los 50 partidos con la elástica blanquiazul. Y lo hace posiblemente en el mejor momento desde su llegada, hace dos años y medio. El uruguayo alcanza, quizás de manera prematura, la madurez futbolística con el brazalete de capitán con una soltura casi impropia para sus 23 primaveras. Por eso su mensaje es claro y parece calar en el vestuario blanquiazul, donde ya tiene galones.

El domingo cumplirá 50 partidos como jugador del Málaga CF. Pasa el tiempo rápido, ¿no?

La verdad es que sí. En febrero va a hacer ya tres años que vine a Málaga. Pasa el tiempo rápido pero contento de seguir en el club y de jugar aquí.

¿Qué diferencia hay entre el Ricca que no era capitán con el de ahora, que sí lo es?

Obviamente hay más responsabilidades, cosas que uno tiene que asumir. Y se asumen de la mejor manera. Pero después en el día a día y en entrenar es de la misma manera, tratando de exigirme al máximo. Claro que uno tiene que ser ejemplo para los demás y sobre todo para la gente joven, que viene de abajo, que observa a los que llevamos más tiempo.

Lo comenta como si fuera un veterano y sólo tiene 23 años. ¿Le sorprendió su capitanía?

Bueno, creo que el míster me dio esa responsabilidad durante la pretemporada y uno trata de asumirla con responsabilidad, con normalidad y con mucho orgullo, sabiendo la responsabilidad que conlleva ser el capitán de un equipo tan grande como el Málaga CF.

¿Qué ha cambiado en este Málaga CF? Ahora es un equipo alegre, alejado de la tristeza del curso pasado...

Desde el primer día que nos juntamos en pretemporada nos dejamos las cosas claras, tanto el entrenador como el grupo, que había que pasar página con lo que había pasado el curso pasado. Apuntamos a empezar de buena manera. Y la gente, tanto la que llegó como la que estaba, asumimos todos ese compromiso que hay que tener. A partir de ahí comenzamos a formar un buen grupo. Y dentro de la cancha, a raíz de las ideas del entrenador, tratar de reflejarlo.

Habla de Muñiz como una de las personas claves en el cambio. ¿Qué teclas ha tocado para cambiar a este equipo?

El entrenador, desde el primer día que llegó, dejó las ideas muy claras y así se lo transmitió al plantel. Y el equipo creo que lo ha entendido a la perfección. En cada entrenamiento y en cada partido se ve el compromiso de todos.

El año pasado todo salía mal y este todo parece ir de cara. ¿Es sólo trabajo o esa fortuna hay que buscarla?

Bueno, hay veces que la pelota no quiere entrar o al revés, pero es verdad que la suerte hay que trabajarla. No hay que desmerecer el trabajo que el equipo hace el día a día y en los partidos. Somos un equipo que están todos los jugadores muy comprometidos y eso se ve en cada entrenamiento en la intensidad que se entrena. Por eso el entrenador puede echar mano de cualquier jugador en cualquier momento, que estará preparado. Eso eleva el nivel del equipo.

¿Cómo está de su lesión? Vaya calvario debió pasar el curso pasado con las lesiones. Sólo jugó 14 partidos...

Sí, la verdad es que el año pasado en lo personal fue muy duro porque pasé por tres operaciones. No conseguía encontrarme bien. Fue muy duro, pero siempre mirando hacia adelante. Por suerte, en la última operación pude quedar bien y ahora me siento muy bien, con fuerza. Y con ganas de seguir haciendo las cosas muy bien.

¿Estando lesionado gran parte del curso pasado, debió sufrir más desde fuera, si cabe?

Sí. Estar fuera y no poder ayudar a tus compañeros fue duro y complicado porque no le encontraba la vuelta. Hacía las recuperaciones y cuando quería volver, no podía. Era muy frustrante. Pero bueno, creo que a pesar de todo, de cabeza soy bastante fuerte. Y pese a que fue difícil, encontramos la solución. Y la última operación fue bien. En la recuperación traté de hacer todo al pie de la letra y ahora va todo bien.

A raíz de tantas lesiones, el malaguismo cada vez que le ve por lo suelos o que se toca el hombro, se echa a temblar. ¿Usted siente miedo o respeto por las lesiones?

No. Al principio, cuando salí de la recuperación, pues te quedas con un miedo lógico después de haber pasado tres veces por el quirófano. Pero la verdad es que ya me siento con mucha confianza tras haber perdido ese miedo.

Y encima fue en año de Mundial. Usted comenzó entrando en las convocatorias de Uruguay y finalmente no pudo ni acudir.

La lesión me limitó seguir yendo a las convocatorias con la selección. Me impidió tener continuidad.

¿Ése tren, el de la selección, cree que volverá a pasar?

Bueno, uno siempre tiene que pensar en positivo y ojalá. Pero para eso hay que hacerlo muy bien en el club, tener un rendimiento muy alto. Hay que enfocarse en el equipo.

Esta temporada, vida nueva. ¿Incluso llegó antes de tiempo a Málaga para comenzar a preparar la pretemporada, no?

Sí, decidí venir antes. Me fui cinco semanas después de ser operado y empecé la recuperación en Uruguay. Y tras tenerla avanzada, decidí venirme tres semanas antes de comenzar la pretemporada. Quería estar preparado para cuando arrancase el trabajo y así estar a buen nivel físico. Creo que fue bueno y cuando llegó la pretemporada estaba en un buen nivel físico. Y de la lesión bastante mejorado para empezar. Me ayudó mucho.

¿Han empezado como un tiro la temporada, pero cómo ha sentado la derrota en el vestuario?

Sí, hemos hecho muy buen comienzo. El otro día fue un partido muy parejo, muy disputado. Quizás lo más justo debió ser un empate, pero no debemos reprocharnos nada. Se hizo un partido muy bueno en el que tuvimos quizás un poco de falta de concentración que nos penalizó, pero el equipo debe seguir en la línea que tiene, en la que compite los partidos hasta el último minuto y lo deja todo en la cancha. Hay que seguir esa línea con tranquilidad. Y el próximo partido intentar conseguir los puntos y seguir sumando.

Tras el arranque de cinco victorias consecutivas del Málaga CF, es inevitable hablar de aspirante al ascenso, aunque a Muñiz no le guste...

Creo que vamos un poco en la línea que marca el entrenador, de no mirar más allá del partido que tenemos por delante. Y en eso nos enfocamos. Ahora tenemos el partido con el Rayo. El objetivo nuestro es llegar al fin de semana y sumar los tres puntos. Eso es lo que nos va a llevar a seguir sumando.

¿Qué le parecen los ´chicos nuevos´?

Bien, tanto los que han llegado como los que estábamos. Hay un nivel de compromiso muy alto de todo el equipo. Eso es muy bueno. Que todo el mundo esté enchufado, que todo el mundo esté comprometido. Este torneo es muy largo y vamos a precisar de todos. Creo que en los entrenamientos se ve esa intensidad y esas ganas de competir. Y eso eleva el nivel del equipo. Creo que por ahí va la cosa. Tanto a nivel grupal como individual estamos todos muy contentos.

Muchos compañeros suyos han salido este verano. ¿Surgió la posibilidad de salir a usted?

Sí, tuve ofertas de algún que otro equipo de Primera y de otro lado, pero yo lo que quería era quedarme. Se lo comenté a mi gente. La temporada pasada había sufrido mucho, por las operaciones y por lo que había pasado por el descenso. Por eso quería estar en este proyecto. Y a partir de ahí, comprometido al cien por cien. Esperemos seguir de buena manera.

Entonces, se quería quitar este año ese mal sabor de boca.

Sí, la verdad es que sí, aún tengo esa espina clavada de la temporada pasada. Como digo, a nivel grupal y personal no fue buena y quería quedarme para poder hacer las cosas bien y poder ayudar.

Estos años ha tenido una importante colonia de compatriotas aquí en Málaga con Chory Castro, Santos, Rolan e incluso Kuki Zalazar. ¿Mantiene contacto con ellos, le preguntan por el Málaga?

Han salido compañeros que también eran compatriotas. Con algunos mantengo más contacto que con otros. Con la mayoría hablo. Con el que más es con el Chory, porque mantengo una gran relación de amistad desde que lo conocí. Siempre está pendiente. Tanto él, como Santos o Kuki me están escribiendo y felicitando por cómo va el equipo. Siempre estamos pendientes unos de otros aunque estemos lejos.

Este año ya ha conseguido marcar un gol. Y puede que no sea el único porque se están explotando mucho las jugadas de pizarra y ahí usted tiene mucho que decir...

Creo que es un aspecto muy importante que hay que tener, la pelota parada. Tenemos buenos lanzadores y gente que va muy bien de arriba. Y obviamente a mí me gusta ir a esas jugadas a tratar de convertir. El otro día se medio. Ojalá podamos seguir sacando réditos a esa faceta.

¿Cuántos goles se pone de meta esta temporada?

(Risas). Bueno, no soy de ponerme goles, pero ojalá pueda ayudar en los próximos partidos.