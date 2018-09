Muñiz: "Estamos en buen momento"

Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Málaga CF, aseguró en la previa del duelo ante el Rayo Majadahonda que su equipo se encuentra en un buen momento pese a la derrota en Las Palmas y explicó la manera de ganar el duelo del domingo. "El equipo está en un buen momento. Tenemos que tener muy claras las situaciones del partido, saber leerlo y adaptarnos. Tenemos que hacer las cosas lo mejor posible, individualmente y como equipo. No podemos depender del rival. Lo que tenemos que hacer es competir desde el minuto uno hasta el final. Nuestro objetivo siempre es hacerlo lo mejor posible e intentar sumar tres puntos. Hay que tener mucho esfuerzo y paciencia. Tendremos que adaptarnos a las diversas situaciones. La idea es llegar al final del partido con un resultado favorable. El rival también tiene sus objetivos", explicó el asturiano en rueda de prensa.

Además, el míster blanquiazul trata de huir de individualidades al ser cuestionado por el gran momento por el que atraviesa Ontiveros. "El secreto es que es un buen jugador, con unas características muy buenas. Es un perfil de futbolista muy interesante, que empezó muy joven. Cuando pasan los años vas madurando, vas entendiendo un poco más la oportunidad que tienes. A día de hoy sabe lo que se juega él, el equipo y el club. Sabe que para eso tiene que estar en la mejor forma posible y eso no pasa por otra camino que no sea el entrenamiento diario. Ha visto los errores que ha cometido en el pasado. A cada jugador hay que ayudarle para que dé el máximo. Tenemos a 24 jugadores en un 'momento Ontiveros'.

Por otro lado, Muñiz no quiso entrar en polémicas con el asunto de los horarios. "Lo vemos con normalidad. Son los horarios que nos ponen, para nosotros es el mejor. No hay que poner pegas y excusas que no valen la pena. Tenemos que saber cuál es la situación y salir a competir lo mejor posible. Cuando pasa el partido nadie se acuerda de a qué hora jugaste".

Además, el asturiano reflexionó sobre las lesiones que está sufriendo el plantel. "Cuando hablamos de una planificación, sabemos que son muchos meses, muchos partidos, Vimos esta semana que llevábamos ya 100 sesiones de entrenamiento, y estamos en septiembre. Esto hace que los cuerpos lo noten. De momento tenemos lo de Mula, que es más duradero, pero lo demás entra dentro de la normalidad. En abril, mayo o junio es cuando hay que llegar en el mejor momento. Ahí sí, y toco madera, con la plantilla más larga posible y con todos preparados para competir".

Por último, Muñiz habló sobre el Rayo Majadahonda, rival del domingo en la sobremesa. "No hay favoritos en los partidos de Segunda. Cualquier equipo gana a cualquier otro. Cuando empieza el encuentro tienes que hacer lo máximo. Todos sabemos de esa dificultad".