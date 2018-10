El Deportivo de la Coruña, el próximo rival

El Deportivo de La Coruña será rival del Málaga CF, el próximo domingo 7 de octubre a las 18.00 horas en Riazor, en un duelo directo en la lucha por el ascenso. El conjunto gallego es, junto a Las Palmas, uno de los que acompañó al Málaga en el descenso a Segunda y su único objetivo, al igual que el cuadro malaguista, es volver a Primera cuanto antes.

Al Dépor le está costando adaptarse a la categoría y pese a que acecha los puestos altos, ha alternado resultados buenos y malos. Eso sí, en casa aún no sabe lo que es perder y está aprovechando el gran ambiente que transmite Riazor para sacar los partidos adelante. El equipo de Natxo González no empezó bien la temporada, con dos empates y una derrota y no fue hasta la cuarta jornada cuando logró su primer triunfo ante el Sporting.

Quique González es su gran referente goleador con 4 goles y cuenta varios jugadores con mucha experiencia en Primera como Kron-Dehli, Mosquera, Vicente Gómez o David Simón.