Muñiz rebaja la euforia

El técnico blanquiazul muestra su preocupación por el «Virus FIFA»

Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Málaga CF, hizo ayer en los micrófonos de Canal Sur Radio un repaso sobre la actualidad del club de Martiricos, comparó su actual etapa al frente del equipo blanquiazul con las otras que vivió en el pasado y quiso, a su manera, rebajar la euforia que envuelve al Málaga tras el gran arranque liguero. El asturiano no quiere oir ni hablar de la clasificación y asegura que hasta marzo o abril no se verán los objetivos reales del Málaga.

«No se puede esperar nunca nada de esta categoría. Hay que ponerse a trabajar desde el primer minuto. Los partidos son todos muy parejos, tienes que afrontar los partidos de la manera que te van viniendo. Hasta marzo o abril no sabremos a lo que podremos aspirar. Ahora tenemos que ir en cada partido como si fuera el último de nuestras vidas», dijo.

En todo caso, el asturiano se muestra satisfecho por cómo están sucediendo las cosas en estos primeros compases de temporada y después de superar un verano incierto por los problemas surgidos en la planificación deportiva. «Es para estar contento, hay una buena situación deportiva y también personal, así se puede ver el futuro con más tranquilidad de cómo se veía en verano. Pero siendo conscientes de que queda mucho».

Cuestionado por qué sí se decantó por el proyecto del Málaga con Caminero y no antes cuando se lo ofreció Mario Husillos, anterior director deportivo, Muñiz argumentó. «Cuando hablamos con Husillos era marzo había aún muchos meses por delante y muchas situaciones por poner encima de la mesa: Qué planificación, cómo podemos hacer esa planificación, con qué presupuesto. Yo a Mario le estoy muy agradecido, vino en marzo y nos reunimos varias veces, hablamos muchas veces, insistió y eso es para estar agradecido, Había muchas cosas que solucionar, luego vino su situación y después ya llego Caminero y pudimos cerrar todos los temas que estaban encima de la mesa. Yo no quería que Caminero se encontrara con una situación heredada».

En ese sentido, destacó la gran sintonía que mantiene con el actual director deportivo y desveló que no ha cruzado palabra alguna con el jeque Al-Thani. «Mi relación es con Caminero, hablamos todos los días. Con la anterior propiedad nos veíamos a diario porque vivían en Málaga y además la situación del club requería una comunicación diaria y que todos empujáramos. Los hijos están en el club, nos saludamos, pero el contacto directo es con Caminero y con Juan Rodríguez».

Buena culpa de la tranquilidad con la que afrontó la planificación veraniega el asturiano fue por el temple de Caminero. «.Caminero nos daba tranquilidad, él es el hombre tranquilo, transmite tranquilidad y confianza en todo lo que hace. Yo se lo digo, que es el hombre tranquilo. La comunicación con él y con Juan Rodríguez es más que diaria, yo le explico la situación y él te da la fórmula para solucionarla. Eso le da tranquilidad al entrenador. Sabía que el verano iba a ser muy exigente, pero también de mucha paciencia. No podíamos hacer el equipo en un día ni podíamos desanimarnos porque se cayera un fichaje. Me gusta rodearme de gente positiva».

Por otro lado, a Muñiz no le preocupa que la gente diga que su equipo juegue mal. «Esto es fútbol y lo bueno que tiene es que todo el mundo opina. Va a verlo al campo, a casa o al bar... Me comparo con otro deporte, por ejemplo con el fútbol americano, ¿por qué no tiene tanto éxito en España? Pues porque la gente no se sabe las normas y no puede opinar. No se puede agradar a todo el mundo, ni en el juego ni en las formas. En esta profesión hay que estar preparado para afrontar estas situaciones. Es fútbol, gracias a eso tenemos todo lo que tenemos y podemos disfrutar los profesionales».

Además, el técnico del Málaga asegura que no necesita fichajes y que está muy contento con la plantilla que tiene. «Las cosas van bien. Veo un grupo compacto, un buen grupo, un grupo trabajador y serio. Veo ilusión y ganas en todos, no solo en los once que juegan. Todos van a tener su momento y todos aportan, desde dentro del campo y desde fuera. Hay una victoria y se celebra en todo el grupo. Hay un refrán que dice 'virgencita que me quede como estoy'... Pues eso. Yo estoy muy satisfecho por el trabajo. Luego siempre estamos abiertos si viene alguien que nos puede ayudar a lograr el objetivo, pero con lo que tenemos vamos bien».

Juanpi y Ontiveros fueron varios de los nombres propios de la entrevista. «Es mi obligación recuperarles. Intentar que tengan el máximo rendimiento, que sepan asimilar mis ideas. Son chicos muy jóvenes, que empezaron muy pronto y tienen que ir madurando. Nuestra obligación es sentarnos y aconsejarlos y que ellos se pongan en funcionamiento».

Por último, Muñiz reflexionó sobre el Virus FIFA y de cómo afecta y desvirtúa la Segunda División. «Hay que ver que la Segunda no es como era, ha cambiado en todo. Hay cosas muy buenas que La Liga y la Federación han cambiado. Se retransmite, hay publicidad, hay estadios buenos... está bien organizada, pero falta que se amolden y que se den cuenta de que en Segunda hay buenos futbolistas. Ahora la categoría tiene internacionales. ¿Cómo podemos adaptarnos? Apretando el calendario donde podamos. Es una pena que los equipos pierdan jugadores porque pierden nivel los partidos».