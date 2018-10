Muñiz: "No miro la clasificación de los otros rivales"

Juan Ramón López Muñiz pasó revista en la previa del partido contra el Deportivo de La Coruña de este domingo (18.00 horas). El técnico asturiano volvió a restar dramatismo a un partido de pedigrí en la categoría, entre dos aspirantes al ascenso. Y centró sus miras en el buen hacer malaguista hasta la fecha.

Para Muñiz ha sido una semanal que ha transcurrido con normalidad. "Una semana buena, después de una victoria, una semana que pudimos trabajar con tranquilidad y con muchos jugadores recuperándose de las molestias de la semana anterior. Una semana normal a lo largo de la temporada".

El técnico habló del rival, aunque restó dramatismo al choque. "Otro partido de la categoría, al final es un partido más con 3 puntos en juego ante un buen rival. Un rival que estaba la temporada pasada en otra categoría y los dos sabemos que son categorías totalmente distintas, con diferentes formas de jugar. Nos van a exigir mucho sacrificio y trabajo para traernos los tres puntos a Málaga. Es un equipo que domina el área rival y que tiene pegada en campo contrario, tiene buenos jugadores, está hecho para estar en la parte alta de la clasificación. Uno de sus puntos fuertes son las individualidades, sobre todo en campo contrario".

El asturiano explicó su convocatoria. "Llevamos 20 jugadores porque vamos a hacer un último entrenamiento y para preveer situaciones que puedan pasar llevamos un pico. Además es bueno para ir incorporando jugadores al ambiente de partido y se forma grupo. Novedades no considero que hay porque cualquiera que integra la plantilla está en disposición de viajar. Me duele dejar gente fuera porque podrían jugar de titular y sé que lo harían bien".

Sobre todo, el entrenador del Málaga CF se encuentra satisfecho con el rendimiento del equipo. "El que está fuera ahora mismo debería estar satisfecho con su trabajo porque nosotros estamos muy contentos con su actitud y porque todos aportan su granito de arena importante para el bloque. Cuando hay buen ambiente y hay un buen grupo, casi seguro que el granito de arena con más peso lo ponen los que no están participando y se están quedando fuera de la convocatoria. Hay que agradecérselo. Están preparados. El entrenador está tranquilo porque en cuanto haya una baja el que venga detrás estará preparado".

"No miro la clasificación de los otros. Yo miro como vamos nosotros, cuantos puntos tenemos y no me importa mucho lo que hagan los demás y menos cuando vamos ganando porque si vamos ganando los demás van por detrás. Intento que los demás miren hacia nosotros, pero sobre todo que nosotros sepamos que hay tres puntos en juego que son vitales, pero da igual el rival; nuestro objetivo de esta semana era preparanos para el partido de este fin de semana", finalizó.