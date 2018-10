Muñiz estudia repetir el once por primera vez

El once de la pasada jornada contra el Rayo Majadahonda mezclado con los integrantes del Málaga CF Genuine.

El Málaga CF de Muñiz comienza a recitarse de carretilla, casi sin pestañear y con pocos nombres que bailan según lo cante un aficionado u otro. Sin embargo, y aunque parezca raro, el técnico asturiano no ha sido capaz de repetir aún un once de una jornada para otra. De hecho, no lo ha puesto de manifiesto ni siquiera en jornadas alternas, lo que habla de la competitividad de la plantilla y también de los problemas que se ha ido encontrado el conjunto blanquiazul desde que arrancó la temporada. Pero esta jornada, con la visita del Málaga CF mañana a Riazor contra el Deportivo de La Coruña, todo puede cambiar.

Porque la semana en el Málaga CF ha transcurrido sin sobresaltos, lo que es toda una novedad para el conjunto blanquiazul. Y eso puede dar pie a que Muñiz pueda apostar por dar continuidad al bloque que ya ganó al Rayo Majadahonda el pasado domingo. De hecho, casi todos los jugadores que jugaron son los habituales y los 'normales' para su puesto, salvo la entrada de Iván Rodríguez por la lesión de Cifu y la irrupción de Juanpi en la banda izquierda.

Ahora, para viajar a La Coruña, Muñiz ha incluido en la lista a los once jugadores que partieron de inicio la jornada pasada. Y salvo sorpresa, lo más normal es que dé continuidad a los que ganaron. Y es que bajo el lema «lo que se funciona no se toca», es previsible que no haya grandes cambios.

El único nombre que puede bailar es el de Juanpi, aunque el venezolano respondió bien a la oportunidad que le ofrecieron la pasada jornada. Queda comprobar en el estado de forma en el que se encuentra Dani Pacheco, que está llamado a ser el hombre que salga de inicio en esa posición. Pero su nula pretemporada le está lastrando y le está costando tomar el ritmo de partidos para alcanzar su mejor nivel.

El resto son titularísimos y siguen en el once salvo lesión, sanción o 'virus FIFA', tal y como sucederá la próxima jornada. Munir, Luis Hernández, Pau Torres, Ricca, N'Diaye, Adrián, Ontiveros, Harper y Blanco Leschuk son, a día de hoy, inamovibles en el once de Muñiz.

20 jugadores titulares



Y es que Muñiz, pese a todo, ha movido bastante el equipo. Sólo hay cinco jugadores que hayan salido de inicio en las siete jornadas disputadas hasta la fecha: Luis Hernández, Pau Torres, Ricca, Adrián y Harper. En el resto de posiciones se han sufrido alteraciones. E incluso en la portería ha habido movimiento, propiciado por la marcha de Munir por los compromisos internacionales.

20 jugadores titulares son muchos. De hecho hay algunos que incluso ya no están, como Recio, que inicio los dos primeros partidos pero que acabó saliendo antes del tercero. Juanpi e Iván han sido los últimos en estrenar su condición de titular. Pero todo hace indicar que han llegado para quedarse. Al menos, por el momento.