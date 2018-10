Reparto de puntos en Riazor

Tablas entre Deportivo de la Coruña y Málaga. Tras un mal primer tiempo, el conjunto blanquiazul lo tuvo en su mano después de adelantarse por medio de N´Diaye, pero los locales igualaron el partido a 15 minutos del final. Los de Muñiz jugaron el tramo final del choque con un jugador más, aunque no lo supieron aprovechar para llevarse el triunfo.

Los primeros 45 minutos terminaron como empezaron, con 0-0 en el marcador. Los gallegos llevaron la batuta en el primer acto, con dominio y dos ocasiones claras de gol, pero el Málaga estuvo muy firme atrás y contuvo las ofensivas locales. A los cuatro minutos, Quique tuvo la más clara pero la mandó fuera con todo a favor al borde del área chica.

Necesitaba reaccionar el Málaga tras el descanso después de una pobre primera mitad para sacar algo jugoso de su visita a Riazor. Y sin esperar más, Muñiz dio entrada a Pacheco por Juanpi, amonestado. Mejoró el Málaga y la estrategia le sirvió para adelantarse en el marcador. Saque ponente de banda de Luis Hernández y el balón llegó rebotado a N´Diaye, que disparó y puso el 0-1 después de que su tiro rechazara en un rival.

Pero el Málaga esta vez no pudo hacer efectiva su gran labor defensiva y acabó cediendo el empate. Tras un despiste defensivo, Carlos Fernández puso las tablas en el marcador en el minuto 75. El equipo de Muñiz no se descompuso con el gol y siguió muy firme, incluso jugó los últimos minutos de partido con un jugador más por la expulsión por roja directa de Quique, pero ya no pudieron lograr el gol del triunfo. La tuvo Harper, pero falló solo ante Dani Giménez.

Punto importante ante un rival directo que deja al Málaga en lo más alto con 19 puntos, con dos de ventaja sobre el Granada y cuatro sobre el tercero. Próxima estación: el Albacete en La Rosaleda este viernes.