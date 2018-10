La hora de Pawel Kieszek

El Málaga CF decidió este verano fichar a dos guardametas potencialmente titulares para afrontar todas las vicisitudes que conlleva una competición tan dura como la Segunda División. Contratiempos en forma de lesiones, sanciones y, sobre todo, ausencias derivadas del Virus FIFA, que ataca de forma directa al conjunto blanquiazul estos días.

Y es que, el Málaga afronta una semana complicada, donde perderá dos pilares fundamentales en su once para el duelo contra el Albacete por los compromisos internacionales, como Munir y Alfred N´diaye, con Marruecos y Senegal respectivamente. Precisamente, la ausencia del portero marroquí no preocupa en exceso a Juan Ramón López Muñiz, que tiene un sustituto de garantías con el polaco Pawel Kieszek, que deberá hacer olvidar a uno de los arqueros más en forma de toda la categoría. Munir, mejor jugador de LaLiga 123 y en la jornada 7 y determinante en la gran fortaleza defensiva del líder, se perderá, cuanto menos, el choque contra el Albacete del viernes para jugar dos partidos contra Comoras en las eliminatorias de la Copa de África de Naciones (CAN 2019).

El primer partido se disputará el sábado 13 de octubre en el estadio Mohamed VI de Casablanca, mientras que el segundo el martes 16, en el estadio Said Mohamed Cheikh en Mitsamiouli, una ciudad de la recóndita isla de Comoras en el Océano Índico. Precisamente, la lejanía de el segundo emplazamiento y la cercanía en días con el siguiente encuentro del Málaga en Elche, también en viernes, ha causado el temor en el club de que Munir no llegue a tiempo y sean dos en vez de uno los partidos de ausencia. El mismo temor existe con N´diaye, que jugará en las mismas fechas con la selección de Senegal contra Sudán, a partido de ida y vuelta.

Así las cosas, Kieszek ocupará el arco durante la ausencia de Munir, ya sea durante uno o dos partidos; y deberá buscar un sustituto en el centro del campo a N´diaye. Lacen y Boulahroud se disputarán el vacío que deja el franco-senegalés.

En todo caso, al menos en lo que se refiere a la portería, la titularidad de Kieszek ofrece todas las garantías. El veterano guardameta polaco cuenta con una dilatada experiencia en la élite del fútbol europeo y a sus 34 años ha jugado al máximo nivel en Portugal, Holanda, Grecia y Polonia, además de ser ya un veterano de la Segunda División con 77 partidos. Y es que, el internacional polaco llegó este verano al Málaga con la intención de disputarle la titularidad a Munir, pero el gran estado de forma del ex del Numancia le han cerrado la puerta. Solo en Copa del Rey, en la eliminación ante el Almería; y en la anterior «ventana FIFA», frente al Tenerife, el polaco ha podido demostrar sus cualidades bajo palos.

Kieszek, en Liga contra el Tenerife, rindió a la perfección, consiguió mantener la portería a cero y contribuyó para lograr la victoria por la mínima.

Además, ante la ausencia de Munir, Andrés Prieto tercer portero del Málaga en la actualidad para Muñiz, esperará su oportunidad en el banquillo, en la que será su tercera convocatoria esta temporada.