Muñiz: "A veces lees críticas que te dan la risa"

Juan Ramón López Muñiz ha pasado revista a la actualidad del Málaga CF en la previa del partido con el Albacete de este viernes (16.00 horas / La Rosaleda). El técnico ha abordado diferentes temas de actualidad, pero no ha querido prestar demasiada atención a las críticas, confía en su equipo, no mira la clasificación, lamenta la salida de Dely Valdés y se resigna con la pérdida de sus internacionales.

El técnico fue cuestionado sobre cómo consigue las victorias el Málaga CF. "Agradar a todo el mundo es imposible. El que está en esta profesión sabe que es imposible. Pero nosotros sabemos lo que hacemos. A partir de ahí, que cada uno valore lo que quiera. Yo respeto a todo el mundo. ¿Críticas? A veces las tomas en serio y otras te da la risa", dijo.

En lo referente al partido, habló sobre los últimos nombres propios. "Renato se ha reincorporado y Juankar va poco a poco, la semana que viene estará reincorporado. Renato ya ha cumplido los todos los pasos y está listo. Por su parte, Haksabanovic habló con su seleccionador. Prefería quedarse para recuperarse y seguir adaptándose".

Para el técnico, la clasificación no es importante ahora mismo. "Ahora mismo no le doy importancia a la clasificación. Vas quitando puntos. Me importa que hay tres puntos en juego y que viene un rival que no había perdido ningún partido hasta el fin de semana pasado. Y cuando haces eso en la categoría sabemos que tiene un buen nivel, buen juego, finalización y buenos rematadores. Un rival que te va a poner las cosas difíciles, con experiencia. Y tres puntos en juego que no volverán nunca más. Nosotros tenemos que afrontarlo el partido con la misma ilusión, optimismo y ambición, sabiendo que para ganar un partido en la categoría tienes que hacer las cosas muy bien".

Y reiteró su idea haciendo un símil con el ciclismo. "Estamos en la jornada 8 o 9 y no tiene trascendencia el puesto que vayas en la clasificación. Tiene trascendencia que vayas sumando. ¿Cuándo le daré importancia? Dentro de seis o siete meses. Si vas ganando, vas bien. ahora mismo es ir colocándonos, como en la Vuelta a España en ciclismo. Te vas colocando y ganando posiciones y en la última semana te juegas todos. Cuando mejor colocado estés, mejor, más margen de error podrás tener en otros momentos".

La dinámica del equipo es la mejor noticia para Muñiz. "El fútbol son aciertos y errores, y lo importante es que hagas más aciertos que errores. El equipo lo está haciendo muy bien, ojalá sigamos en esa dinámica. El futuro sería muy bueno si seguimos en esa dinámica de seriedad, solidez, fiabilidad... Y luego ir mejorando cada semana que vaya pasando, pero la dinámica que lleva el equipo es buena".

El técnico ya se ha resignado a perder a los internacionales. "Son bajas a día de hoy ya esperadas (Munir y N'Diaye) desde hace bastantes semanas. Son jugadores que van habitualmente con su selección, que se están jugando clasificaciones importantes para sus respectivos países y hay que adaptarse a esas bajas, y seguir confiando en el trabajo de toda la plantilla. Hay una plantilla amplia, con varios jugadores en varias posiciones y entrará otro jugador y estoy seguro de que mantendrá el nivel o se puede mejorar, no hay ningún problema porque todo el mundo está trabajando al mismo nivel".

La salida de Dely Valdés no ha pasado inadvertida para el técnico malaguista. "Dely es mi amigo y sé cómo está trabajando y me entristece, me parece un gran entrenador. Cuando necesitábamos a un jugador del filial venía preparado. El objetivo del filial es que cuando necesitemos un jugador este preparado para el salto. No es mi trabajo elegir al nuevo entrenador. Con Dely desde el primer día tuvimos colaboración, había esa confianza, cuando lo llamaba me daba todos los datos objetivos de los jugadores para saber cómo trabajan. Poco a pocos los jugadores de abajo se abren paso, tienen hambre, que es lo que buscamos".