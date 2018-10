Blanco Leschuk consolida el liderato

Fiesta en La Rosaleda. El Málaga CF sigue intratable en su feudo y consigue un nuevo triunfo que lo deja aún más líder. Esta vez, el encuentro se puso cuesta arriba ya en la segunda mitad después de que el Albacete pusiera el 0-1 de penalti, pero los de Muñiz reaccionaron a tiempo y voltearon el choque en dos minutos con dos tantos de Blanco Leschuk, héroe del partido.

El conjunto blanquiazul propuso más en el primer acto del partido, pero sin llevar excesivo peligro. Los de Muñiz tuvieron tramos de dominio, con un Juanpi muy participativo, sin embargo no eran capaces de acertar en los metros finales ante la férrea defensa albaceteña.

En toda la primera parte, las únicas oportunidades claras las tuvo el Málaga. Primero, Iván disparó demasiado cruzado dentro del área tras un rechace y luego, de la misma forma, Harper hizo lo propio desde el otro perfil, pero el encuentro llegó con el 0-0 inicial al intermedio.

Y de la espesura del primer tiempo se pasó a la locura del segundo acto. Todo cambió tras el descanso, con un Albacete que asumió más riesgos y dominó tras salir de los vestuarios. Y así se consiguieron adelantar en el marcador después de que Bela transformara una pena máxima cometida por Pau Torres sobre Zozulya.

Necesitaba reaccionar el Málaga ante una situación que no había vivido en casa esta temporada. Y no tardó ni seis minutos en igualar la contienda. Ontiveros, que entró al poco de empezar el segundo tiempo, puso un córner muy cerrado y Blanco Leschuk remachó al fondo de la red para hacer el 1-1.

Pero el Málaga no se conformó, no bajó el pistón y, con el aliento incansable de la grada, remontó el partido en solo dos minutos. De nuevo el ariete blanquiazul, Blanco Leschuk, cazó un rechace dentro del área y cabeceó a puerta vacía para meter el 2-1 y hacer estallar La Rosaleda. El Albacete apretó al final, pero los de Muñiz ya no harían más concesiones.

Resumen del partido



Remontada y victoria para ser aún más líderes. Tres puntos importantísimos que se quedan en casa y hacen bueno el empate de Riazor. 22 puntos de 27 posibles y cinco puntos de ventaja al segundo, a la espera de lo que haga el Granada en su partido del domingo. Próxima parada: Elche.