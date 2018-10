Muñiz: "La afición ha sido un espectáculo, ha sido clave para ganar"

El Málaga CF, más que nunca, jugó contra el Albacete con uno más. Así lo reflejó Muñiz en su comparecencia pública, donde destacó en reiteradas ocasiones el buen papel de la afición malaguista, sobre todo tras encajar el gol. El técnico volvió a rebajar la euforia, como viene siendo habitual, y también destacó el gran papel de Blanco Leschuk.

En primera instancia, el asturiano quiso agradecer el apoyo de la afición, que ha sido una de las claves del partido. "Agradecer el apoyo de la afición, nos ha llevado en volandas, nos ha hecho crecer y nos ha ayudado mucho. Eso es vital para nosotros. El equipo volvió a hacer un partido completo. Con mucho orden, paciencia, muy buena primera parte. No hicimos gol pero estuvimos cerca. Controlando al Albacete. Lo tuvimos bastante encarrilado. Luego nos hicieron gol y supimos reaccionar. Pudimos hacernos con el control. Pero fue un espectáculo ver el ambiente, lo comentas y te emocionas. Eso al jugador le da un punto más para competir y ganar el partido".

Cuestionado sobre el gol del córner, Muñiz no se quiso atribuir el mérito. "Creo que tenemos varias situaciones en balón parado, buenos lanzadores y buenos rematadores. No estaba preparado, no voy a engañar. Un balón que pasa por allí y lo aprovechamos".

"Cuando empiezas una temporada necesito que el equipo trabaje. Cuando empieza la pretemporada hablas con gente de otros equipos y todos dicen que están bien. Pero cuando empieza la competición todo es diferente. En Segunda, pensar lo que puede pasar es perder el tiempo, tienes que llegar bien. Porque van con los resultados muy apretados. Estamos siendo muy fiables en todos los aspectos. Y nunca paramos. Hay que seguir mejorando. Fue una victoria sacrificada y con mucho esfuerzo. Y pensar ya en el siguiente partido", dijo sobre el buen hacer de su equipo.

A Muñiz se le volvió a cuestionar sobre la afición. "El empujón que nos dio la afición fue muy grande. Cuando estábamos en la pretemporada, comentamos que si no eramos capaz de hacer esa piña entre todo lo que rodea al club, no haríamos nada. Y lo hemos logrado, ahora tenemos que alargarlo en el tiempo". Y el técnico habló sobre su plantilla. "Me siento orgulloso de todos los jugadores que están en el equipo. Hay veces que dejo fuera a gente que me fastidia. Y gente que cuando entra ayuda, y otros que no entran y ponen su granito de arena y también ayudan alegrándose de sus compañeros. Hay que seguir así. Tenemos que seguir manteniendo nuestro nivel".

Para el entrenador malaguista, la victoria sobre el Albacete ha sido un golpe encima de la mesa. "¿Golpes en la mesa? Tienes que intentar ganar los partidos como puedas. Hay que intentar ganar como sea. Sabíamos que ellos tenían situaciones poderosas con la estrategia. Es una victoria muy trabajada ante un muy buen equipo. Sabían lo que hacían. Hemos ganado y hemos sumado tres puntos antes un rival que puso el partido muy complicado".

Y también se le cuestionó sobre el buen papel con los cambios. "El entrenador y el cuerpo técnico, somos una parte mas, porque los grandes protagonistas están dentro. Desde fuera los intentamos ayudar. Con indicaciones o correcciones. Los protagonistas son ellos, y nosotros a ayudar y comentar. Analizar situaciones y que ellos encuentren esa dinámica".

Al entrenador malaguista se le cuestionó por si, en el supupuesto de ser un entrenador que tener que medirse al Málaga CF, sería un marrón jugar contra el líder. "Me pongo en mi pellejo y pienso el domingo quien viene, y el rival que me digan, pues partido complicado. La frase es no hay favoritos en ninguna partido, tienes que demostrarlo. Hay que saber decir, el partido requiere esto. Y saber jugar ante todas las situaciones. Y el equipo va progresando en esa situación. Para mí el partido era un marrón".

Y volvió a ser cuestionado por si es el Málaga CF candidato número uno al ascenso. "A estas alturas no hay candidato. Favoritos no hay, si no los hay para ganar no los hay para ascender. El favorito es el que se remanga y empieza a ganar. Favoritos en la categoría no me atrevo a poner. Yo que estoy dentro de la categoría no acertaría muchos resultados. Si sacas pecho te lo hunden, si sacas la cabeza te la agachan".

"Lo que ves y vas sintiendo. Cuando entrenas, el equipo trabaja muy bien. El equipo ha encontrado el camino y ahora hay que mantenerlo. Sigo concentrado y sigo trabajando", dijo.

Por último, se le preguntó sobre Blanco y su buen papel. "No me gusta individualizar, me parece injusto destacar a uno. Pero no cabe duda que hay un jugador que hace muchas cosas bien. No solo los goles. Tiene muchas cosas de un jugador bastante completo. Y además, marca goles. Y a disfrutarlo".