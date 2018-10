El test de la fiabilidad

Muñiz cuenta con importantes bajas como las de Munir o N´Diaye y prácticamente repite la convocatoria.

Nadie es infalible. Nadie. El ser humano escribe su historia sobre errores y aciertos. Y el Málaga CF, que hasta la fecha destaca por salir airoso casi siempre, tiene este viernes ante el Albacete en La Rosaleda un interesante test de fiabilidad, una exigente prueba para calibrar si la plantilla es capaz de responder ante las adversidades. Un partido, en un día y horario atípico, que también servirá para saber si el líder de la Liga 123 engancha a su afición o si el día festivo hace sus estragos en la grada.

Por todo ello, la prueba es de nivel para todos. Pero en el aspecto deportivo, sobre el césped, el Málaga parte con ligera ventaja. Es el equipo de Muñiz un conjunto que ha demostrado ser homogéneo, compacto y que no se ha visto alterado en su rendimiento pese a las trabas que ha ido colocando el campeonato desde el inicio. Fruto de ello es su liderato casi inmaculado, incluso después de haber visitado la casa de dos de los gallitos y rivales máximos al ascenso.

Pero ahora, por culpa de las lesiones y el «virus FIFA», la plantilla malaguista vuelve a estar bajo la lupa. Hay hasta seis jugadores que no pueden estar entre los convocados por diversos motivos. Piezas importantes para casi cualquier equipo de la categoría. Munir y N´Diaye están con sus selecciones mientras en Martiricos se reza para que no sufran lesiones y también para que puedan subirse al avión de regreso en hora y así no perderse el siguiente partido, el del viernes que viene en Elche. Mula está recién salido del hospital. Cifu sigue con su recuperación. Juankar acaba de abandonar la enfermería y Renato aún no está a punto. Sólo Koné, Miguel Torres y Haksabanovic se han quedado sin vestir por decisión técnica.

El resto, a tenor de la convocatoria ofrecida ayer por Muñiz, son los que la semana anterior, aunque con la novedad de Andrés Prieto y la entrada final de Boulahroud.

De hecho, hoy es un partido para ellos, para la segunda fila malaguista. Para los Kieszek, los Lacen o los Héctor, que ya debutó la jornada pasada y a buen seguro que seguirá teniendo minutos. También para el resto, para los cimientos de este equipo líder. Porque es previsible que Muñiz sólo mueva ficha por ficha, salvo en el caso de Juanpi.

El venezolano no ofreció una buena versión en Riazor, fue sustituido en el descanso y el paso de las semanas pone a Pacheco cada vez más en igualdad de condiciones. El malagueño está llamado a ser titular más pronto que tarde y el puesto del vinotinto es el único accesible.

En cualquier caso, el Málaga CF es el favorito para ganar esta tarde. Está citado para conseguir los tres puntos y continuar abriendo distancia con sus perseguidores. Abre la jornada 9 en la Liga 123 y un triunfo es sinónimo de liderato.

Pero el Albacete no viene a Málaga como comparsa. El equipo manchego ha hecho los deberes este verano, se ha reforzado con cabeza y los frutos ya se han hecho notar. Hasta la jornada pasada, cuando cayó en Oviedo, era el único invicto en la categoría. El «Alba» viene con Luis Miguel Ramis al frente de un equipo trabajado y consciente de sus virtudes y defectos, lo que le vale para ser séptimo clasificado a seis puntos del Málaga. Pero llega con cuatro bajas importantes, como son el albanés Rey Manaj o Javier Acuña, además de Néstor Susaeta y Jon Erice, que militó en el Málaga CF en la campaña del último ascenso a Primera División. Con todo, un hueso duro de roer.