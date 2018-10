Muñiz: "Hemos visto la realidad de la categoría"

El Málaga CF besó la lona en Elche, su segunda derrota de la temporada, y Juan Ramón López Muñiz no puso paños calientes en la caída. El entrenador asturiano ya advirtió de la igualdad de la categoría y quedó de manifiesto en Elche, que se impuso con justicia al conjunto blanquiazul.

El técnico analizó el partido. "Tuvimos enfrente a un muy buen equipo, se adelantaron en el marcador cuando estaban siendo superiores. Cuando tuvimos oportunidades no tuvimos la fortuna de marcar. Fueron mejores. Lo intentamos hasta el último segundo. En la segunda parte nos volcamos, pero hoy no era el día en el que íbamos a hacer el gol. Nos encontramos a un Elche muy intenso y bien trabajado. Ellos llevan una trayectoria buena, les ha salido el partido perfecto. No hemos sabido superar eso", dijo el técnico en primera instancia.

Muñiz no quiere darle demasiada trascendencia a la derrota. "Siempre hablamos que hay que darle mucho mérito a cuando ganas y también a cuando pierdes. Y ahora hemos visto la realidad de la categoría. Todos los equipos pueden ganar a todos. Los partidos son abiertos. Con el 0-0 tuvimos la opción de adelantarnos. Pero no fue y ellos aprovecharon su momento, que estaban siendo mejores. Y luego es muy difícil remontar. Tenemos que hacer una lectura de lo que va a ser de aquí al final de temporada, cualquier equipo y situación te puede penalizar. Hay que olvidar este partido. Pero la línea final del equipo, que intentó empatar, es una reacción buena. El Elche estuvo francamente bien en la primera parte. Se adelantaron y se puso el partido cuesta arriba".

Y reiteró que también se puede aprender de la caída. "La preocupación es la misma que cuando ganas. Siempre tienes que mejorar. Y cuando ganas no puedes caer en el exceso de optimismo. Pero siempre con los pies en el suelo. En un momento determinado sucede esto y hay que valorar lo que se ha hecho. Y pensar en el domingo que viene, que esto es muy complicado. Tenemos que seguir trabajando, con la misma ilusión y con el mismo camino. Nos vamos a encontrar muchas veces a un rival como el Elche. Le doy mas merito al juego del Elche, que ha hecho mucho y bien".

Para el asturiano no es un problema perder el liderato. "Hay que intentar sumar, pero el liderato ni me preocupa no tenerlo ni me alegra tenerlo. Cuando quiero estar líder, es en la jornada 42. Ahora nos estamos posicionando. Cuando llegue el tramo final de liga, ya veremos a qué se puede aspirar. Y veremos nuestro objetivo. Ahora todos se posicionan".

El Málaga suma tres salidas consecutivas sin ganar, algo que el entrenador del Málaga lo achaca al gran nivel de los rivales. "Las últimas salidas fueron contra grandes equipos, partidos igualados que podía haber perdido cualquiera. No podemos menospreciar a los rivales. Saber que para ganar un partido tienes que dar mucho. El partido se complica mucho más. Siempre hablamos de que por haber estado en Primera, llevar la camiseta del Málaga o vestir Nike, no ganas. Ganas en el campo. Y hoy hay que darle mucho mérito al partidazo que ha hecho el Elche".

Y tras caer, el Málaga ya piensa en el próximo partido. "Ahora plantearemos la semana como anteriormete. Daremos descanso para volver a pensar en lo que nos espera. Los internacionales llegaron sin problemas. Lo que hemos hecho es muy complicado", finalizó.