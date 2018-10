Pacheta: "Estamos en condiciones de hacer frente y ganar al Málaga"

José Rojo 'Pacheta', entrenador del Elche, aseguró ayer en rueda de prensa que el equipo ilicitano, a pesar de su mala dinámica durante la última semana, está en condiciones de ganar al Málaga, líder de la competición.

El técnico castellano afirmó que su equipo, tras pasar un momento de «duelo» por las últimas goleadas ante Deportivo de La Coruña y Córdoba, está «escocido», pero descartó cambiar la filosofía de juego ante el conjunto malagueño.

«El mensaje no cambia. El modelo de juego no se negocia. Solo se tocan los detalles, pero hay que ser valientes con el balón y apretar arriba. Luego se consigue o no, porque también hay rivales muy buenos», explicó.

Pacheta, cuyo equipo está en zona de descenso, recordó que ya avisó de que el Elche «va a sufrir mucho» esta temporada, si bien aseguró que el equipo «está vivo».

«Estamos en el mismo camino de hace diez días cuando le ganamos al Lugo, pero en una temporada hay dientes de sierra», explicó el preparador burgalés, quien indicó que de las situaciones difíciles se sale con «unión».

El entrenador elogió el potencial del Málaga al señalar que se trata de un equipo «reconocible, compacto y duro». «Cuando pone la tercera o la cuarta te mete en su área. Tenemos que ajustar bien porque es un muy serio candidato al ascenso», subrayó Pacheta.

El técnico adelantó que habrá momentos en el partido en el Málaga será mejor que el Elche, pero aún así dijo tener la sensación de que se verá ante el líder la mejor versión de su equipo.

Pacheta tampoco se mostró preocupado por su futuro en el cargo y confió en que Benja y Nino, dos de los delanteros del equipo que aún no han marcado, se reencuentren con el gol. «Siempre lo han hecho. Ahora el hombre gol es Sory Kaba, pero el próximo mes pueden ser Nino, Benja o Iván», concluyó el técnico, que mantiene amistad con Muñiz de su etapa de jugador.