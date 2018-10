Al Málaga se le complican las salidas

A este Málaga CF que hasta ahora había dominado con mano de hierro la Liga 123 se le han visto las primeras fisuras. Por el momento son toques de atención, llamadas de alarma con solución que pueden tener fácil remedio, pero lo cierto es que lo que parecía un accidente en Las Palmas se ha convertido en un patrón tras las visitas a La Coruña y Elche. Por lo tanto, a este Málaga se le atragantan las salidas, o al menos las tres últimas que ha realizado y en las que no se ha podido volver como victorioso.

El conjunto de Juan Ramón López Muñiz se ha mostrado infalible en Martiricos. Suma todos sus partidos por victorias y hasta la anterior jornada en casa ante el Albacete, no había ni siquiera encajado goles. Sin embargo, cuando el Málaga CF sale por los campos del fútbol patrio, su fútbol sufre alteraciones. No es tan fiable, no es tan práctico y tampoco es superior. Tres salidas consecutivas lo ratifican, donde no ha sido capaz de conseguir la victoria. Nueve puntos que se han escapado para un equipo que sí gana con cierta comodidad en casa.

Y la salidas más dolorosa fue la del pasado viernes, en Elche, donde el Málaga encajó un rotundo 2-0 y siendo superados por el conjunto local. Una situación que no se había vivido en los dos otros precedentes, en la visita a Las Palmas y en Coruña. En tierras canarias el equipo amarillo venció en una jugada aislada, pero el Málaga demostró que casi fue un accidente la derrota. En Coruña, sin embargo, se trajo un punto pero lo mismo pudieron ser tres que ninguno. El Málaga no fue el dueño y señor del partido. Y fruto de ello, acabó empatando.

Cierto es que en las dos anteriores visitas, el Málaga CF tenía coartada ya que eran dos aspirantes al ascenso, como el conjunto blanquiazul. Pero en Elche, ante un equipo que venía de dos goleadas y que estaba en puesto de descenso, no había parapeto posible.

El Málaga echa de menos La Rosaleda, su afición y sus dimensiones. La grada jugó un papel decisivo en el último triunfo como local y quizás ahí esté la clave de este Málaga que falla lejos de Martiricos y que ha ganado en Lugo y en Almería, pero que no vence desde el pasado 3 de septiembre.

Un calendario complejo

Curiosamente, noviembre será un mes con salidas para el Málaga CF. El conjunto blanquiazul afronta el próximo mes con cuatro desplazamientos, ya que tendrá que disputar dos partidos como visitante consecutivos. Y no son precisamente salidas asequibles ya que tras recibir al Numancia en casa deberá acudir a El Sadar de Pamplona (sábado, 3 de noviembre a las 18.00 horas), un campo siempre caliente. Y posteriormente hará lo propio en El Molinón (domingo, 11 de noviembre a las 18.00 horas). Posteriormente recibirá al Nástic y cerrará el mes con su visita a Almendralejo para medirse al Extremadura.

Esos son los próximos compromisos del Málaga CF, que deberá apretar las tuercas en sus próximas salidas para intentar mantener el liderato intacto. Y es que aunque saque los partidos de casa, la renta debe seguir alimentándose cada fin de semana.