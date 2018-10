Juankar se resiente de la rodilla y Ricca frena su intensidad

La plantilla del Málaga CF se ejercitó ayer en La Rosaleda, aunque con dos noticias no positiva. Juankar y Ricca, los dos laterales izquierdos del equipo, no se pudieron ejercitar ayer por problemas físicos. En el gimnasio permaneció el uruguayo, realizando trabajo preventivo, junto a los no aptos físicamente Cifu y Mula. Juankar, en la recta final del entreno, se retiró debido a molestias en la rodilla derecha. Ambos no deben causar demasiados problemas, aunque más dudas hay con el madrileño, ya que es la misma pierna que se lesionó hace un año. Además, Chica, Keidi e Iván Jaime se ejercitaron a las órdenes de Muñiz en una sesión con vistas al partido con el Numancia.