Muñiz: "Ojalá veamos muchos partidos como éste"

Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Málaga CF, ha valorado el triunfo de su equipo por 2-0 ante el Numancia y espera que en el futuro haya más partidos con la misma imagen y resultado. "Ojalá veamos muchos partidos como éste, ha sido un partido muy completo. No me gusta repetirme, pero hemos estado bien en todos los aspectos, con ganas, hambre, ambición, ocasiones... tenemos que seguir así hasta que nos vayamos de vacaciones. El equipo lo deja todo y la afición se va contenta".

Así, ha analizado el duelo, que muy pronto se le ha puesto de cara con el tempranero gol de Blanco Leschuk. "Partidos cómodos nunca hay, hemos tenido la fortuna buscada de meter el primer gol, que nos dio confianza y tranquilidad para manejar el partido. Eso es motivo de felicitación, el trabajo desde el minuto uno ha sido bueno, el equipo trabajó bien, con criterio, leímos muy bien el partido, estuvimos en parte ordenados, en otras hicimos daño al rival... es motivo para felicitarnos por todo los aspectos, ofensivos y defensivos", ha insistido.

Además, ha descartado una lesión de Pacheco, que se marchó del partido sobrecargado. "Lo de Pacheco es una sobrecarga por los minutos de juego y a buen ritmo, es una buena noticia que haya aguantado casi todo el partido y ya está casi al mismo ritmo que todos".

Por otro lado, sigue sin darle importancia a recuperar el liderato. "El liderato no es algo que queramos buscar cada día, queremos acumular puntos. La clasificación es una anécdota, va a ir cambiando, no podemos venirnos arriba por ganar hoy y caernos por perder en Elche. Tenemos que pensar en los tres puntos que hay en juego en cada jornada".

Preguntado por Koné, el asturiano dijo que todos los jugadores están preparados para salir y hacerlo bien. "En el equipo cualquiera puede jugar, todos trabajan bien, lo que tenemos que saber es la bor que te va a dar. Sabemos que la temporada es larga, el equipo está trabajando bien y hay que tener paciencia, a cada uno le va a llegar su momento, todos tienen que seguir trabajando así porque el momento les llegará".

E incidió con la entrega de su equipo. "Cuando salimos de Elche y vi el partido estaba tranquilo, el equipo dio la cara, el otro día fallamos la primera ocasión y ellos la meterieron, hoy ha sido al revés".

Además, destacó los más de 15.000 espectadores que hoy han acompañado a su equipo en La Rosaleda. "La afición siempre apoya, pese a que mañana trabaja y la temperatura era fría. Tenemos esa responsabilidad de defender esta camiseta por la afición. Tenemos que pensar en el siguiente partido ya, es una carrera de fondo. Estamos contentos porque tenemos 25 puntos y nos acercamos a donde queremos estar".

En todo caso, Muñiz consiera que hay aspectos a mejorar. "Siempre hay cosas a mejorar, hay que ser exigente y buscar la perfección, pero el rival también juega y te pone complicaciones. No nos vamos a estancar, queremos mejorar, en el día a día hay que ser ambiciosos. Todos en el club queremos mejorar y llegar a la mejor versión".

Pese a que no le gusta individualizar, el asturiano habló de Blanco Lesckuk, goleador por partida doble ante el Numancia. "Es un jugador muy completo, trabaja bien sin balón, tiene juego aéreo, de espaldas, tiene gol... le da muchas cosas al equipo, pero está dentro de una lista de jugadores que trabajan para que el Málaga se acerque a los objetivos, prefiero valorar al equipo, sin el equipo no conseguimos nada, con una individualidad sola no llegamos a nada".