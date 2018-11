Las claves del gran primer cuarto de curso del Málaga CF

La figura de Muñiz, la idea clara de juego, su fortaleza como local o la irrupción de un goleador como Blanco Leschuk, aspectos a destacar de este Málaga 18/19.

El gran arranque de temporada del Málaga CF, cuando ya se ha superado el primer cuarto de LaLiga 123, no es fruto de la casualidad o la suerte. El éxito del equipo blanquiazul, líder de Segunda en solitario con 25 puntos y una proyección que se aproxima a los 100 puntos, responde a varias claves. La elección de Juan Ramón López Muñiz, la idea de juego, la fortaleza como local o la irrupción de un delantero de la talla de Blanco Leschuk, son alguna de ellas e invitan al optimismo de cara al objetivo del ascenso allá por el mes de junio:

El entrenador

Muñiz, un técnico que conoce a la perfección la categoría

La elección de Juan Ramón López Muñiz como entrenador tras el descenso a Segunda es quizás la decisión que más consenso ha creado entre el malaguismo en los últimos tiempos. Nadie dudaba de la capacidad del asturiano para manejar el proyecto y el objetivo de ascender y se ha demostrado que no ha sido un error. Su mensaje, su filosofía de trabajo, sus conocimientos de todos y cada uno de los entresijos de la Segunda División y su experiencia en la categoría, con dos ascensos en su palmarés, además de su pasado malaguista, hacían que fuera una apuesta segura. Pero todo eso hay que refrendarlo sobre el campo, y de momento Muñiz está consiguiendo plasmar su sello en el equipo.

Además, su gestión del vestuario a día de hoy está siendo ejemplar. Ha sabido recuperar para la causa a futbolistas como Ontiveros y Juanpi, defenestrados en verano y que ahora son importantes en los esquemas del equipo. Por otro lado, una vez más ha sabido mirar a la cantera y no de cara a la galería. Con él, Jack Harper, Iván Rodríguez o Hicham, piezas claves del filial, están teniendo protagonismo en el primer equipo.

Por otro lado, pese a que no quiere reconocerse méritos, su implicación en el mercado de fichajes ha sido vital junto a José Luis Pérez Caminero.

Estilo de juego

El Málaga CF, líder sólido pero sin alardes ni florituras

El sello de Muñiz es inconfundible en este equipo. Desde muy pronto, en los primeros partidos de pretemporada, se vio la idea del asturiano en el equipo. Ha construido a este Málaga desde la defensa, al igual que sus anteriores proyectos. A partir de ahí, sacrificio, intensidad, ética de trabajo, balón parado y presión alta son alguna de las claves del buen hacer de este equipo sobre el campo. No esperen alardes ni ´jogo bonito´, pero sí rendimiento y resultados. Jornada tras jornada, da igual ganar por una diferencia de uno o más goles. Así, es el equipo menos goleado de la categoría, empatado con el Alcorcón, y Munir, su flamante guardameta, fue nombrado mejor jugador del mes de septiembre en LaLiga 123.

La Rosaleda

Intratable al jugar como local en lo que va de curso

Los números del Málaga CF al jugar como local realmente asustan. 6 partidos jugados y 6 victorias. 18 puntos de 18 posibles con 10 goles a favor y solo 1 en contra. Casi nada. Así, el Málaga ha cimentado su liderato bajo el cobijo de La Rosaleda y ante el amparo de su público, que está llevando en volandas a su equipo. Martiricos impone a cualquiera de los rivales en LaLiga 123 y así lo han comprobado Alcorcón, Tenerife, Córdoba, Rayo Majadahonda, Albacete y Numancia. Todos se fueron del coso blanquiazul de vacío.

En todo caso, contrasta la excelencia del equipo de Muñiz en casa con su puesta en escena a domicilio, quizás el único debe del conjunto blanquiazul a estas alturas. El balance como visitante es de 2 victorias, un empate y dos derrotas, con 4 goles a favor y 5 en contra.

Un goleador

Blanco Leschuk, un nueve referente vital en Segunda

Una de las premisas para tener éxito en Segunda División es contar con un goleador de garantías. Todos los equipos que han logrado el ascenso han tenido en sus filas un killer, y el Málaga parece que lo tiene en la figura de Gustavo Blanco Leschuk. El argentino se ha convertido en la gran sensación del Málaga CF en este primer cuarto de curso, con seis goles y unas maneras sobre el césped que han sorprendido a todos. Cedido por el Shakhtar Donetsk, el ´Tiburón´. está dando goles y puntos al Málaga y ya está a un gol del Pichichi de la categoría.