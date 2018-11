Muñiz: "Siempre hay que darle mucho mérito a todo lo que consigues"

Juan Ramón López Muñiz ha cumplido 50 'primaveras' en un gran momento, con su Málaga CF líder de la Liga 123 y con ningún reproche a su trabajo al frente del conjunto blanquiazul. Un gran estado de forma que ha querido compartir con los medios y el malaguismo, a la vez que ha analizado el próximo compromiso del Málaga CF, este sábado con Osasuna en El Sadar.

Muñiz habló sobre Osasuna, próximo rival. "Partido difícil, en un campo difícil, contra un equipo que trabaja muy bien. Tiene buen ritmo y velocidad, yo creo que es un equipo muy completo y no hay ninguna duda que va a estar peleando las posiciones altas de la clasificación", dijo en Primera instancia.

Al técnico se le cuestionó por la igualdad en la categoría. "He acabado muy contento en muchos partidos. En la mayoría, unos por la actitud, otros por el resultado, en muchos por ambas cosas. El equipo está a muy buen nivel, once jornadas a buen nivel, estoy muy satisfecho porque vi cosas buenas, ritmo de juego, resultados, aficionados que disfrutaron con su equipo, y cuando ocurre eso marchas satisfecho. Hay que olvidar ese partido e intentar repetirlo el sábado, conseguir los tres puntos y tener esa regularidad que da el éxito a largo plazo".

El míster habló de las opciones de ganar lejos de casa. "Es un partido que cambia muy poco. Pero la racha de victorias que llevas es porque se ha hecho muy buen trabajo, se han sacrificado, hacemos buen juego. Llevamos once jornadas y yo creo que se han visto muy buenos partidos, tanto en casa como fuera. Siempre hay que tener en cuenta que los partidos son todos muy igualados con resultados muy apretados. En todos los partidos, los dos equipos tienen opciones de ganar el encuentro y no es fácil en casa y no es fácil fuera. Siempre hay que darle mucho mérito a todo lo que consigues".

Al Málaga CF se le ve favorito en su visita a tierras navarras. "Yo creo que las etiquetas de favoritos a veces son engañosas. Muchas veces al rival le interesa que tú vayas de favorito. Nosotros tenemos que ir siempre a lo nuestro, nuestro trabajo, nuestro papel, saber que tenemos que hacer, tener claras nuestras ideas. Favorito yo nunca veo a ninguno en Segunda División. Si se considera así, nosotros tenemos que hacer un plus. Dar un plus más porque tenemos que igualarles en intensidad, en velocidad, en juego, en ataque, en defensa y eso, ante un buen equipo, supone que tienes que estar a un gran nivel para poder ganar el partido".

Muñiz habló de sus atacantes. "Separar a dos jugadores como Blanco y Koné no me gusta mucho, lo que brilla es el conjunto, porque el nivel de trabajo de todos es el éxito del equipo. Refiriéndome a ellos, son dos jugadores de características diferentes que nos pueden ayudar mucho, y con Héctor y Harper nos van a dar muchas alegrías, tenemos que estar satisfechos con los cuatro delanteros, son diferentes y tienen características que nos pueden ayudar mucho".

Y el entrenador del Málaga CF también habló de la lesión de Harper. "Es difícil que esté para el siguiente partido, veremos a ver la evolución de la semana, pero por lo que nos han dicho después de las pruebas que le han realizado, la lesión no es que sea poca cosa, tiene una lesión que van a ser tres semanas como mínimo, entonces creo que será un poco precipitado, habrá que esperar a ver qué sucede y ver cómo va evolucionando durante la semana, pero será difícil"

El técnico recibió una tarta por su 50 cumpleaños, por lo que se mostró agradecido."Los regalos siempre son mejores cuando llegas satisfecho de un encuentro. Cuando llegas satisfecho es que has conseguido puntos. Creo que no se trata de pedir, se trata de que volvamos a hacer nuestro trabajo y creo que los mejores regalos es tener salud y disfrutar y poder volver a vivir como este año el año siguiente. Si tengo que pedir algo, siempre pido lo mismo; salud y que podamos vernos aquí dentro de un mes, dos y cincuenta años más", dijo.