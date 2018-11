Muñiz: "La expulsión de Blanco Leschuk fue el punto de inflexión en el partido"

Juan Ramón López Muñiz se presentó en la sala de prensa de El Sadar triste, aunque no enfadado por la derrota de su equipo ante el Osasuna. El técnico malaguista aseguró que la clave del partido fue la expulsión de Blanco Leschuk, con 0-1 en el marcador. "Es difícil explicar lo que ha pasado en el último cuarto de hora. Hubo momentos de mucha tensión, con dos equipos con mucha intensidad, pero que jugaron con tranquilidad hasta la expulsión de Leschuk. A partir de ahí se tuerce todo y vienen cosas que hace que el partido se descontrole. Es una pena porque el partido estaba controlado. Felicito al Osasuna por su victoria", explicó Muñiz.

El técnico ahondó en esa jugada del minuto 74 que acabó con el ariete argentino en la ducha. "La expulsión no fue ni falta. A veces tocan factores a favor y otras veces tocan en contra, y hoy tocó en contra. Fue claramente el punto de inflexión del partido", reiteró.

Muñiz cree que su equipo estuvo perfecto hasta ese cuarto de hora final. "La gestión de nuestros jugadores fue impecable hasta la primera expulsión. Cuando vienes a El Sadar tiene que jugar de verdad, con mucho empuje y segundas jugadas. Estaba todo tranquilo, pero después de la expulsión todo cambió".

El técnico sí se mostró más molesto con la expulsión de N'Diaye, en la trifulca posterior al 1-1. "Pase lo que pase no podemos enzarzarnos en una pelea callejera. Nosotros debemos ser ejemplo para los niños que nos están viendo. Eso no puede pasar. No podemos tomarnos la revancha por nuestra cuenta. Perdemos el partido y ahora tenemos además bajas. De todo hay que aprender", aseveró. "A N'Diaye algo le habrán dicho, algo ha pasado, pero no podemos justificar nada. Él es un gran chaval, algo habrá pasado para que reaccione de esa manera, pero es que no hemos ganado nada, todo lo contrario, lo perderemos algún partido por sanción", aseguró.

Muñiz se muestra tranquilo ante la mala racha de resultados fuera de casa. "No me preocupa la línea de resultados, el equipo va líder, hemos hecho un buen partido, ganábamos 0-1 hasta que faltaba un cuarto de hora. No puedo estar triste. Trabajamos y hay que seguir así si queremos estar arriba".

En Gijón faltarán Ricca, Blanco, Ontiveros, N'Dyaye y Adrián por sanción, pero el entrenador malaguista no quiere "llorar". "Seguro que jugaremos con 11 en El Molinón. Intentaremos con el servicio jurídico hacer algo para ver si podemos recuperar a alguno de los sancionados, pero hay pocas esperanzas. El árbitro lo ha visto así y ya está", finalizó.