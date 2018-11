Osasuna destaca el regreso de N´Diaye a El Sadar

Para los aficionados del Osasuna, en la expedición malaguista viaja un jugador que no es uno más. Se trata de Alfred N´Diaye, que hace ya varias temporadas vivió una situación crítica que afrontadamente no acabó en tragedia. Fue en la campaña 2013/14, cuando el africano militaba en el Betis y visitaba El Sadar. Durante el partido, una valla se vino abajo tras celebrar un gol. El ahora malaguista no lo dudo ni un minuto salió corriendo para recoger, en sus brazos, a uno de los niños que se habían visto afectados, pero que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias.



Pero ese gesto dio la vuelta al mundo del fútbol y desde entonces su acogida es grata en Pamplona. Así lo manifestó ayer el club navarro, con un tuit que hacía referencia a ello. «Mañana nos visitará el @MalagaCF con @alfredndiaye en sus filas. El Sadar nunca olvida. Nuestro eterno agradecimiento, amigo».





No será, por lo tanto, un partido más para N´Diaye, que vivió una experiencia única.