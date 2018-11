Uno por uno del Osasuna - Málaga

PAU TORRES

(6) El mejor del partido

Marcó su primer tanto de la temporada en una acción de listo en una falta lateral. En defensa estuvo perfecto, sin dar concesiones. Se creció tras el tanto. Pero acabó sufriendo con las acometidas de Osasuna y, sobre todo, de Juan Villar. Evitó un gol cantado.

MUNIR

(5) Acribillado

Dos remates que aparentemente fueron imparables. Sí es cierto que en el primer gol, aunque Luis Hernández está con Villar, le rematan dentro del área pequeña. Nada que reprochar en el golazo de Roberto Torres.

IVÁN RODRÍGUEZ

(5) Aguantó el tipo

Partido complicado para el malagueño, que sufrió las acometidas por banda de su par. Estuvo correcto, pero no se dejó ver nunca en ataque. Aún así, cerró bien su lado e intentó que Barja o García llevaran menos peligro.

LUIS HERNÁNDEZ

(5) Sólo le ganaron una vez

Buen partido del zaguero, que sólo se vio superado una vez por la delantera rival, aunque a la postre fue el gol del empate. En el tanto de Villar se zafa de Luis para rematar de cabeza. El resto, atento.

RICCA

(4) Sufridor

Le tocó mucho trabajo por su banda. Y de hecho sufrió una amarilla que le impedirá estar en El Molinón, lo que genera un problema para Muñiz. Cometió la falta del 1-1. Estuvo contundente, pero sufrió mucho.

JUANPI

(3) Lesionado

No fue su día. De hecho no lo estaba siendo, pero acabó sustituido antes de tiempo porque una sobrecarga en los dos gemelos le impidió continuar en el 36´. Antes no había aportado demasiado. Sólo corrió y corrió.

N´DIAYE

(3) Enloquecido

El malaguista fue de más a menos. Y es que cuando no tiene el balón, sufre y brilla menos. Pero su partido quedó empañado por el estado de locura que alcanzó en la segunda parte y que le valió la expulsión. Nunca debió pasar.

ADRIÁN

(4) Gris

Al igual que a N´Diaye, si el Málaga no tiene el balón, el mediocentro sufre. Y no porque no trabaje y no corra, sino porque su fuerte es con el balón en los pies. Vio una amarilla y no estará en El Molinón.

PACHECO

(5) Asistente

Parece que le falta cocción al malagueño para redondear un partido. Ayer no estuvo mal, pero tampoco a su mejor nivel. Sacó la falta de manera magistral para el 0-1 de Pau. Tuvo algunas acciones de calidad.

KONÉ

(6) Eléctrico

Era el hombre que más peligro llevaba del Málaga CF. De hecho, tuvo un par de acciones, sobre todo una en la primera mitad, que pudo acabar en gol. Acabó con un golpe lesionado, aunque no parece preocupante.

BLANCO LESCHUK

(6) Injusticia

Su expulsión generó la catarsis en el partido, pero fue a todas luces injusta. El delantero malaguista vio dos amarillas cuando no mereció ni una. Antes, volvió a ser un jugador elegante y desequilibrante. Tocó todo por arriba.

DESDE EL BANQUILLO

Ontiveros (4) Ha perdido cierta chispa. Intentó sólo un disparo.

Héctor (4) Tuvo el gol del empate en sus botas. Lo falló.

Lombán (4) Entró y se generó el caos, aunque no por su culpa.