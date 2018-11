N´Diaye pide perdón

Alfred N'Diaye, centrocampista del Málaga CF, entona el mea culpa. En declaraciones difundidas por el club, el senegalés pide disculpas por su reacción que supuso su expulsión durante el enfrentamiento ante Osasuna, el pasado sábado en El Sadar, y donde también fue expulado Blanco Leschuk. "Pedir disculpas a todos, a la afición y a los niños que estaban en el estadio, porque he hecho un mal gesto. Es una mala respuesta a un rival que nos ha provocado y ha hecho malas cosas a mi compañero. No puedo decir otras cosa que pedir disculpa porque no es un buen ejemplo para el fútbol ni para los niños", explica.

Así las cosas, N'Diaye, que fue expulsado en el minuto 80, pide perdón por su acción y el club busca que el Comité de Competición no sea muy severo a la hora de aplicar la sanción correspondiente al haber arrepentimiento y pedir disculpas públicamente. Cabe recordar que en el acta del partido, el colegiado Óliver de la Fuente Ramos explica que el malaguista fue expulsado por dirigirse a un rival en estos términos: "Te voy a matar",por lo que se enfrenta a un castigo que puede ser mayor de un partido.