El calvario de Juankar continúa

Es su cuarta lesión grave desde que firmó en 2015 como blanquiazul - El Málaga puede salir al mercado para suplirle.

Las malas noticias nunca llegan solas y las de Juan Carlos Pérez ´Juankar´ hace tiempo que son el pan de cada día. Y es que el extremo blanquiazul está viviendo un auténtico calvario con las lesiones desde que es jugador malaguista y ayer lunes fue intervenido por cuarta ocasión desde que firmó en 2015. Esta vez ha vuelto a sufrir una grave lesión, como es la rotura del ligamento cruzado anterior, lo que traducido significa que estará lo que resta de temporada alejado de los terrenos de juego. Una pésima noticia para el jugador, pero también para el Málaga CF, que pierde a un activo importante con el que sólo ha podido contar algunos partidos en este periodo en la Liga 123.

Al ´Galgo de Boadilla´ le vuelven a frenar de golpe. Ayer fue intervenido quirúrgicamente por el traumatólogo José Manuel Fernández Medina en el Hospital Vithas Parque San Antonio de la capital. Al jugador se le llevó a cabo una plastia de cruzado con tendón de pata de ganso, además de hacer una regularización del menisco externo en la rodilla derecha.

El futbolista madrileño, que tiene un drenaje en la zona operada, se estima que pase estas 48 horas de post-operatorio en el referido complejo sanitario, según apuntaba el propio club.

Esta lesión, sin embargo, viene condicionada por un esguince de rodilla que sufrió a mediados de septiembre, que le obligó a parar. No parecía una lesión grave y de hecho, el jugador regresó al grupo hace unas semanas, pero las persistentes molestias obligaron a realizarle más pruebas. Durante la artroscopia a la que fue sometido ayer se le detectó la mencionada rotura del ligamento cruzado anterior.

Su prolongada baja -estará aproximadamente seis meses de baja- abre un nuevo escenario en la plantilla y las necesidades que le atañen, ya que actuaba de lateral izquierdo y sólo queda Fede Ricca como zaguero natural en dicha posición en la plantilla, aunque también pueden actuar Diego González y Miguel Torres, llegados el caso.

Juankar ya sufrió esta misma lesión la temporada pasada en unas fechas similares -25 de noviembre de 2017, en el Santiago Bernabéu, lo que propició que entonces el club saliera al mercado a fichar a Ignasi Miquel. Sin embargo, entonces Juankar tuvo una recuperación ´milagrosa´ y estuvo disponible antes de tiempo, antes de concluir la temporada, pero como no tenía ficha federativa no pudo participar. Resignado ante la impotencia de no poder aportar en un Málaga que poco a poco descendía, decidió que este año sería el suyo. Y comenzó la pretemporada con ganas y con fuerza para intentar recuperar su nivel y su puesto en el once. Pero la lesión vuelve a ser un frenazo en su puesta a punto y vuelve a dejar al madrileño con otro año en blanco, donde sólo ha disputado cinco partidos (uno de ellos de Copa del Rey) con un total de 291 partidos.

Mercado de fichajes

En esta ocasión, las circunstancias son similares a las de la temporada pasada y las necesidades de la plantilla también son claras. El club, si completa los trámites pertinentes -él tiene que dar su consentimiento para darse de baja y el club demostrar su grave lesión-, puede salir al mercado a firmar a cualquier jugador de Primera o de Segunda que esté en activo, como ya sucedió con Ignasi Miquel el curso pasado.

Algo similar ha hecho el Huesca en las últimas semanas tras la lesión de Luisinho. Los aragoneses firmaron a Christian Rivera, de la UD Las Palmas. El problema del Málaga CF es que tiene poco remanente de dinero para afrontar esta posible operación. El club, para el mercado invernal, tenía pensado dejar salir antes de entrar.