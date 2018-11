El Málaga CF espera que el arrepentimiento de N´Diaye reduzca su posible sanción

El club presenta alegaciones a la expulsión de Blanco Leschuk, aunque no es optimista debido a la redacción del acta.

Alfred N'Diaye, centrocampista del Málaga CF, entonó ayer el mea culpa. Por petición propia y en declaraciones difundidas por el club, el senegalés pidió disculpas por su reacción que supuso su expulsión durante el enfrentamiento ante Osasuna, el pasado sábado en El Sadar, y donde también fue expulsado Gustavo Blanco Leschuk.

«Pedir disculpas a todos, a la afición y a los niños que estaban en el estadio, porque he hecho un mal gesto. Es una mala respuesta a un rival que nos ha provocado y ha hecho malas cosas a mi compañero. No puedo decir otras cosa que pedir disculpas porque no es un buen ejemplo para el fútbol ni para los niños», explicó en un vídeo tras el entrenamiento de ayer.

Así las cosas, N?Diaye, que fue expulsado en el minuto 80, pide perdón por su acción y el club espera que el Comité de Competición no sea muy severo a la hora de aplicar la sanción correspondiente al haber arrepentimiento y pedir disculpas públicamente. Cabe recordar que en el acta del partido, el colegiado Óliver De la Fuente Ramos explica que el malaguista fue expulsado por dirigirse a un rival en estos términos: «Te voy a matar»,por lo que se enfrenta a un castigo ejemplar.

Por ello, el club sabe que la tarjeta roja del africano no tiene recurso alguno y es consciente de que le van a sancionar con más de un partido. Solo esperan que tras el arrepentimiento y la disculpa pública la sanción se quede en dos partidos, lo mínimo en estos casos. El club ha hecho llegar el vídeo con las disculpas del internacional senegalés a todos los estamentos del fútbol español con la esperanza de que suponga una reducción de su sanción.

Además, el club envió ayer toda la documentación para las alegaciones al acta ante el Comité de Competición por la expulsión de Gustavo Blanco Leschuk y la amarilla de Adrián González, que de no prosperar se perderán el duelo ante el Sporting, el segundo por acumulación de tarjetas.

El Comité se reunirá esta tarde en Madrid y analizará las alegaciones planteadas por el Málaga, que en este caso no tiene mucha fe debido a la dureza con la que está redactada el acta del colegiado de la contienda, el castellano-leonés Óliver De la Fuente Ramos. El Málaga conocerá mañana miércoles las sanciones aplicadas a sus jugadores, una vez falle Competición.

Lo cierto es que el Málaga CF sufrió un escarnio arbitral el sábado en El Sadar, donde además de las expulsiones de N?Diaye y Blanco Leschuk recibió 7 tarjetas amarillas. De ellas, las de Fede Ricca, Adrián González y Javi Ontiveros acarrean suspensión al ser la quinta y cumplir ciclo de amonestaciones.