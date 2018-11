El indulto de Competición a Blanco Leschuk no evita la sangría de bajas para Gijón

Ayer cayó lesionado Luis Hernández, que será baja en El Molinón

Una de cal, otra a medias, y muchas de arena. El Málaga CF tuvo ayer una montaña rusa de emociones para hacer un nuevo recuento de bajas de cara al partido para El Molinón de este domingo (18.00 horas / Movistar Partidazo). Casi a la misma hora, pasado el mediodía, Muñiz recuperaba para la causa a Blanco Leschuk tras el indulto del Comité de Competición al argentino al retirarle la segunda tarjeta; pero perdía a Luis Hernández por un periodo que está por ver y que tiene visos que no será ni mucho menos breve. Una hora más tarde, el club conocía que no había marcha atrás con las amarillas de Adrián y Ricca, pero al menos podía celebrar que la sanción a N?Diaye sólo se queda en un partido. Y esa, aunque no lo parezca, es otra buena noticia ya que al otro jugador expulsado en la trifulca fue el osasunista Xisco Jiménez, al que le han caído tres partidos. Claro que también insultó al árbitro, lo que siempre acompaña una sanción mayor.

En cualquier caso, Muñiz pudo respirar un poquito tras los nuevos acontecimientos. Y afortunadamente, el legado del colegiado De la Fuente Ramos con el Málaga CF en El Sadar no tendrá consecuencias mayores más allá del partido contra el Sporting de Gijón, donde eso sí el parte de bajas es numeroso.

La principal noticia -y sumamente positiva- es que los abogados del club han podido liberar al delantero argentino, vital en los esquemas de Juan Ramón López Muñiz, a pesar de la complicada redacción del acta, que dificultaba la apelación malaguista.

Sin embargo, eso ha sido precisamente a lo que se ha agarrado el Málaga CF y también el Comité para anular la tarjeta. «La falta de especificación de las conductas protagonizadas por el jugador y las Reglas del Juego que se habrían infringido con ellas son causa de indefensión (...) La redacción «fiel, concisa, clara, objetiva y completa» del acta del encuentro, a la que, como ya se ha indicado, viene obligado el colegiado, resulta indispensable a los efectos de posibilitar que el amonestado esgrima lo que a su derecho convenga frente a la decisión arbitral que sea objeto de controversia», apuntaba la resolución sobre el delantero argentino.

Esta rectificación del Comité también ha dejado una segunda lectura, y es que el detonante del partido del pasado sábado, como fue la ya reconocida como injusta expulsión de Blanco Leschuk -hasta entonces el Málaga ganaba 0-1-, fue un error grave del colegiado, que podría tener sus consecuencias para él en forma de «nevera».

La otra buena noticia ha sido que la sanción a N'Diaye, que parecía que podía acarrear varios partidos, finalmente se ha quedado en uno. El vídeo de arrepentimiento del jugador, en el que pedía perdón, posiblemente ha sido una atenuante que ha evitado una sanción mayor. Hay que recordar que el jugador fue expulsado, según el acta, por decirle a un rival: «Te voy a matar». Los augurios no eran nada buenos en ese sentido, aunque el club y el jugador ya habían movido ficha para mostrar el arrepentimiento. N?Diaye sólo estará de baja en El Molinón, por lo que estará de vuelta contra el Nástic, ya que no ha sido citado por su selección para los próximos partidos internacionales.

Donde ha habido menos suerte ha sido con las amarillas de Adrián y de Ricca, por las que el club también había presentado las pertinentes alegaciones. El Comité no ha entrado a rectificar esas sanciones, por lo que no podrán estar en El Molinón el próximo domingo.

A ellos se une Ontiveros, que también cumple ciclo de amarillas y por el que el club ni ha llegado a mover ficha al respecto en lo que alegaciones se refiere.

Más bajas



Pero no serán las únicas ausencias la de los sancionados. Y es que otra malísima noticia se conoció ayer, casi a la misma hora que el indulto a Blanco Leschuk se oficializaba. Luis Hernández tuvo que parar ayer por una lesión a nivel de adductor en su pierna derecha, pendiente de evolución. Sin embargo, tampoco hay mucho optimismo al respecto y podría perderse varios encuentros.

La baja del central por lesión se une a las de Mula, Juankar, Harper. Además, Juanpi y Diego González continuaron con su trabajo específico y tienen complicado llegar al partido contra el Sporting. Un escenario hipotético con hasta 10 bajas.