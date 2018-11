Muñiz: "Sólo han pasado 12 jornadas y ya hay una tensión tremenda"

Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Málaga CF, ha querido restar importancia a la plaga de bajas con la que el equipo afronta el partido del domingo ante el Sporting, donde no estarán al menos 7 jugadores importantes entre sanciones y lesiones. "Es Lo habitual en todas las semanas. Van ocurriendo cosas, unas más notorias y otra no. Hay movimientos, como en cualquier sitio. Todo lo que va sucediendo es normal. Es una tempora difícil, dura, con partidos igualados. Es normal que haya sanciones, expulsiones, lesiones, recuperaciones... Se va preparando cada partido casi semanalmante, todo muy a corto plazo", ha dicho en rueda de prensa.

Por ello, al míster no le preocupan las bajas y valora la profundidad de su plantilla. "Sé que los que salgan van a competir, no nos queremos acordar de los que no pueden jugar. Es una parte más de la temporada, tenemos un equipo completo, compensado, con nivel. Siempre decimos que dejamos fuera a gente que se merece jugar y ahora tienen su momento. Afrontamos el partido con normalidad, sé que el equipo va a competir y con la mente en traernos los tres puntos para Málaga", ha apuntado.

Así, el asturiano ha hecho una valoración ya en frío de la derrota ante el Osasuna el pasado sábado. "El equipo tiene cosas muy buenas, no se arruga y compite en todos campos, hasta el minuto 80 teníamos el partido encarrilado, las expulsiones nos marcaron, pero todo queda atrás y hay que pensar en el siguiente partido, todos esos obstáculos hay que ir superándolos, no podemos mirar atrás".

Desde el entorno de rivales directos del Málaga se ha criticado las sanciones impuestas al equipo y el indulto a Blanco Leschuk, asegurando que se favorece al equipo blanquiazul, un hecho que no ha querido entrar a valorar Muñiz, pero sí ha explicado que todo esto es fruto de una "tensión tremenda". "Creo que es una parte más del fútbol, estamos en la jornada 12 y ya hay una tensión tremenda, no me quiero imaginar en la jornada 35. Ya hay mucha necesidad, los clubes si no son capaces de ascender parece que no hay futuro, los clubes tienen que estar planificados para sobrevivir en la categoría que estén. Esa presión se vio en El Sadar y en cuatro partidos más en la jornada. Tenemos que pensar que es a largo plazo, queremos mantenernos así, la temporada requiere calma, tranquilidad y buen trabajo".

Además, ha valorado lo que se va a encontra el Málaga en El Molinón. "Un partido ante un equipo que está en una situación de necesidad, no es grave para los que estamos desde fuera, pero allí sí la tienen. Va a ser un duelo muy difícil, como cualquiera que me preguntes. Es un buen equipo, en un gran estadio y una buena afición, como el otro día ante El Sadar".



Por otro lado, ha hablado de lo especial que es volver a Gijón, su tierra, donde por primera vez no coincidirá con Enrique Castro 'Quini', fallecido el en febrero y del que guarda un recuerdo imborrable. "Para mí es volver a tu ciudad, allí nací, me crié... Sino sientes algo especial serías de piedra. Trabajé allí muchos años, es muy especial, tengo muchos amigos. Se echará mucho de menos al Brujo, a Quini, siempre estaba esperando en el hotel para saludarte. Que no esté va a ser duro, va a ser emocionante. Pienso que hay que ser muy agradecido en la vida y el Sporting me ha dado mucho a nivel personal y profesional, me inculcaron valores en ese club y esa escuela".

En cuanto a la lesión de Luis Hernández, Muñiz confirmó que el central madrileño no volverá a los terrenos de juego hasta el próximo año. "Es un tema que viene arrastrando desde hace dos o tres temporadas. El tendón se va desgastando y acaba teniendo dificultad, es una situación de desgaste irremediable. Ha sucedido ahora, hay que darle pausa, van a ser bastantes semanas, que se recupere lo mejor posible y seguramente después de las vacaciones de Navidad pueda entrar progresivamente. Al final siempre se echa de menos cuando es un jugador habitual. Es un futbolista que estaba haciendo una gran temporada en aspectos defensivos y ofensivos, no solo por los saques de banda. Pero el que entre seguro que está al nivel".

Sobre los tocados, Juanpi, Diego y Pacheco, Muñiz ha dicho que están en condiciones de jugar. "Están en una progresión buena, si no hay ninguna cosa rara en el entrenamiento que queda, estarán. Hay que tocar madera. A día de hoy progresan adecuadamente".

Por último, sobre las bajas por sanción de N'Diaye y Adrián y la manera de reestructurar el centro del campo, el asturiano prefiere ver la botella medio llena. "Vamos a pensar en positivo, tienen una semana para recuperar fuerzas. Hay bajas, pero los que van a entrar van a competir al mismo nivel. La vida sigue, te pone complicaciones, pero hay que asumirlo con optimsimo y motivación".