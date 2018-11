Muñiz: "Se te queda cara de tonto"

Muñiz no se lo creía. El entrenador del Málaga CF se sentó en sala de prensa contrariado por el empate en el último suspiro. Por un lado, lamentaba los tres puntos que volaron casi sin darse cuenta, pero por otro estaba contento y satisfecho por el rendimiento de sus jugadores en un campo complicado y con muchas bajas en el once.

El técnico, de salida, no sabía prácticamente ni cómo se sentía en su primera explicación. "No sé que contestar. Te vas contento porque has sumado, peo triste porque teníamos la victoria en la mano, aunque el final no es hasta que pite el árbitro. Pero así no se va contento ninguno. Tenemos que ser exigentes con nosotros. Un punto, bien, sumas, pero hicimos trabajo para sumar los tres y lo teníamos en la mano. Pero te los quitan, pita el árbitro, y no te das ni cuenta".

El entrenador habló sobre encajar en el último suspiro. "Estamos viendo continuamente esas situaciones, pero cuando te toca vivirla se te queda cara de tonto. Esto nos va a pasar a favor, pero cuando te pasa en contra te preguntas cómo fue. Que sirva de aprendizaje, perfecto. Pero podíamos habernos llevado los tres puntos, por juego y por goles. Pero esto es la Segunda División, te quitan los puntos en un segundo. Pero a lo largo de la temporada nos vendrá esta situación de cara, seguro".

"Esto respaldará al grupo. Somos un equipo desde el principio al final. La alineación es independiente. El equipo ha demostrado que somos competentes para competir. Hay que marchar satisfechos por el juego. Y por el resultado. Cuando te dan un regalo y te lo quitan, se te queda cara de tonto. Hicimos buen juego ante un gran equipo y un gran campo", reiteró el técnico asturiano.

De hecho, Muñiz hizo hincapié en los jugadores menos habituales y en su rendimiento. "Los dos que han aparecido en la alineación, muy satisfecho. Han aportado y si queremos competir hay que hacerlo con un equipo. La gente llega y compite. Y lo han hecho bien. Sobre los penaltis, son situaciones del arbitraje. No voy a opinar. Unas veces favorecen y otras no".

El Málaga lleva sin ganar lejos de casa desde hace mucho tiempo. "Al final, cuando llegas al final del recorrido, te marcas un número de puntos. Nadie te va a preguntar de donde vienen. Consíguelos donde sea. Al final es llegar, donde puedas. Da igual donde los saques".

Al técnico asturiano, que hizo carrera en el Sporting, se le preguntó por el rival, que está en un crisis institucional. "Cuando eres de un equipo lo eres en las buenas y en la malas. Es el club al que hay que intentar respaldar. Los profesionales pasamos, pero el club no. Puedes cambiar de todo, pero de club no cambia nadie. Naces de un equipo y eres de ese equipo. El aficionado del Sporting estará con su equipo. Lo ha demostrado. Los aficionados del Sporting sienten los colores. Los más disgustados son los jugadores y los profesionales que están. En el club necesitan tranquilidad", indicó. "No quiero opinar sobre el rival. El Sporitng es y será un gran club. Máximo respeto a todas las personas que están trabajando. Desde fuera es muy fácil opinar", finalizó.