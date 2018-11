Lombán: "Volveremos a ver la solidez del Málaga CF"

David Lombán debutó hace dos jornadas con el Málaga, y a la siguiente ya fue titular debido a la baja de Luis Hernández. De un plumazo ha pasado de la nada al todo, pero él está preparado y con ganas de aportar en el centro de la defensa. "Físicamente, para ser un partido intenso de 94 minutos me encontré bien. Durante el verano entrené por mi cuenta y me preparé bien, los entrenamientos aquí son intensos e intento mantener la forma. Tanto ante Osasuna como ante el Sporting me encontré bien. Competir es diferente, siempre hay margen de mejora" ha dicho en rueda de prensa.

Por ello, se ve titular en los próximos partidos. "Claro que me veo con opciones de ser titular, estoy disponible y entrenando como uno más. Eso es trabajo del entrenador, lo único que puedo hacer es ponerle las cosas difíciles, intentar dejarlo todo en el campo. Al final es el entrenador el que decide, quien tiene que hacer la alineación", ha continuado.

Por su parte, se ha referido a la irregularidad del Málaga fuera de casa. "Creo que es circunstancial, son rachas que van teniendo los equipos. En los partidos suceden situaciones que muchas veces no dependen de uno mismo y no se pueden controlar. Lógicamente queremos encagar los menos goles posibles porque eso nos acerca a la victoria, pero vamos a volver a ver a ese Málaga sólido que nos gustaba ver".

Así, aunque Lombán prefiere no mirar la clasificación, asegura que para mantenerse arriba el Málaga debe mantener la humildad que lleva mostrando durante toda la temporada. "Nadie ha dicho que no fuéramos a sudar, vamos a competir como los que más. Una de las bases debe ser la humildad, si tenemos humildad y sacrificio vamos a tener opciones. Pero tendremos que sumar para conseguir los objetivos".