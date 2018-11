Vuelve la artillería pesada

El Málaga recupera para el duelo del sábado ante el Nástic de Tarragona a cuatro jugadores fundamentales en los esquemas de Muñiz, ausentes la pasada jornada frente al Sporting y que vuelven tras cumplir sus correspondientes sanciones.

De los cuatro, Fede Ricca, N'Diaye y Adrián tienen asegurado un puesto en el once titular frente al conjunto catalán, mientras que Javi Ontiveros podría entrar desde el inicio o bien esperar su momento como revulsivo en la segunda mitad, tal y como viene utilizándolo el técnico asturiano en los últimos partidos.

Sea como fuere, la importancia de estos futbolistas en el equipo blanquiazul queda fuera de toda duda. El equipo los echó de menos en El Molinón ante el Sporting, donde se le escapó la victoria en los instantes finales. Es cierto que los menos habituales respondieron al envite en un complicado campo y no desentonaron, pero ninguno marcó la diferencia como sí lo suelen hacer jugadores de la trascendencia de estos que regresan tras sanción.

Y es que, la presencia de jugadores como Ricca, N'Diaye o Adrián no solo aportan calidad al equipo. Se trata de tres jugadores con jerarquía, dos capitanes en el caso del uruguayo y el madrileño; y un jugador que solo su presencia ya impone respeto como el senegalés, liberado por su selección para esta ventana FIFA.

Hasta el partido ante el Sporting, estos tres jugadores lo habían jugado todo. N'Diaye es el único que se había perdido dos partidos por sus compromisos internacionales, pero siempre que ha estado disponible en Málaga ha jugado. Ricca lo había jugado todo hasta El Molinón, mientras que Adrián, salvo las dos primeras jornadas en las que había sido sustituido en la segunda parte, ha estado el resto de minutos sobre el campo.

Por lo tanto, Muñiz no quiere sorpresas ante el colista. El asturiano no se fía y por ello no hará experimentos en la alineación y tratará de sacar su once de gala para doblegar a un equipo que acude a Martiricos con la piel de cordero puesta.

Juanpi Añor



La única duda en el once que maneja Muñiz es la presencia de Juanpi Añor, que sigue entre algodones y lleva toda la semana entrenando a menor ritmo que sus compañeros. Si no está al 100 por 100 para jugar, el técnico asturiano tiene varias opciones en su puesto. Entre ellos el propio Ontiveros o incluso Renato Santos, ya recuperado y que volvió a jugar unos minutos en El Molinón tras su lesión. Además, Hicham o Haksabanovic también pueden actuar por banda, aunque el canterano ha perdido protagonismo y el sueco-montenegrino no ha entrado en los planes de Muñiz hasta la fecha.