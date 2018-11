Iván Rodríguez: "Sabía que tenía que ser mi año y lo está siendo"

Iván Rodríguez está contento. Su ampliación de contrato hasta el verano de 2022 le augura una carrera prometedora en el Málaga CF, el sitio por el que luchó con ahínco desde hace tiempo y que ahora disfruta con la titularidad.

El zaguero malagueño pasó ayer por sala de prensa para analizar, en primera instancia, su renovación como blanquiazul. «Personalmente me siento muy bien, del equipo no puedo decir lo contario. Estoy muy cómodo y muy contentos todos de como va la cosa. Ha sido fácil porque en principio yo tenía claro que quería seguir aquí, estoy muy cómodo y el club lo ha puesto bastante fácil porque ha habido un entendimiento rápido. Así que muy bien. Personalmente no estaba preocupado por la renovación pero es importante este paso para mí y ahora está claro que hay que centrarse en el objetivo del equipo. Ha cambiado todo mucho tanto en el club como en todo y es importante acordarse del camino que llevo».

El malaguista habló sobre su salto. «Yo siempre he estado preparado para este momento. Desde que llegué al equipo he intentado hacerlo lo mejor posible. Sabía que este tenía que ser mi año y lo está siendo. He estado a las puertas de la primera plantilla varias veces. Estoy más preparado que otras veces y a la vista está que ésta ha sido la definitiva. La lesión me ha hecho madurar y cambiar como jugador», certificó.