"Somos el Málaga CF y no nos asustamos de ningún campo"

El zaguero blanquiazul no encuentra una explicación al bache de resultados lejos de casa, pero asegura que el Málaga CF no tiene miedo a ninguna salida ? «Vamos este fin de semana a tratar de volver a la victoria, que ya lo tenemos pendiente», asegura

Pau Francisco Torres (Vila-real, Castellón, 16/01/1997) está haciendo 'la mili' en Málaga. El central cedido por el Villarreal está afrontando su primera experiencia lejos de su casa. Y por el momento cuenta las semanas por etapas ganadas y superadas. Es el único jugador del equipo que ha disputado todos los minutos de la Liga 123. Y ha formado pareja con todos los centrales posibles. Ahora se mide al delantero de moda, pero él tiene la receta para frenarlo.

¿Cómo prefiere que le llamen, Pau Torres o Robocop por eso de ser el único que ha jugado todos los minutos de Liga hasta ahora?

Bueno, es difícil que te acompañe las lesiones o las sanciones para cumplir, pero también hay que tener la confianza del entrenador.

Estos registros los hace un chico de Villarreal. Debe haber pocos jugadores que hayan salido de la tierra pese al éxito reciente que está teniendo el equipo, ¿no?

Estaba Xisco Nadal en su época. Héctor Font. César Arzo en el Nástic. Pero de mi generación soy el único que está jugando en el fútbol profesional.

¿Cómo está siendo su adaptación y experiencia en Málaga?

Bastante rápido y bastante bien. Tuve la suerte de que la familia me acompañó los primeros días hasta que encontré la casa y la adaptamos. Y por ahí ya fue bastante mejor. El vestuario lo hizo muy fácil y el técnico, también.

Es su primera salida del 'nido'.

Sí, el primer año que salgo de mi zona de confort y me está sirviendo para crecer en todos los aspectos.

¿Es el fútbol profesional, lejos de casa, como esperaba?

Sí, más o menos lo que ya había vivido un poco en Villarreal.

Usted ya había debutado en el primer equipo del Villarreal en Copa, Liga y en Europa. Esa experiencia ya también cuenta.

Sí, ya había visto lo que era un vestuario de primer nivel. Esa experiencia también ayuda a acoplar.

Hay muchos vínculos entre Málaga y Villarreal€ Muchos jugadores, caminos cruzados en determinados momentos de la historia. ¿Ha notado ese vínculo?

Lo he podido notar porque Josemi, nuestro delegado, también estuvo allí jugando y es amigo de Javi Calleja y Quique Álvarez, que son primer y segundo entrenador en el Villarreal. Esa conexión me ha ayudado, ha estado pendiente de mí estos primeros días.

¿Se informó de lo que le esperaba por aquí antes de venir?

Sabía algunas cosas, pero sí que hablé con Javi Calleja, Samu Castillejo y Pablo Fornals. Me dijeron por dónde vivir, la zona que iba a estar mejor, por el club...

Llegados a este punto, explíquenos quién es Pau Torres, de dónde viene...

Soy un joven de 21 años que sale por vez primera de su ciudad con ganas de competir y de ver el nivel de fútbol que puede dar. Por ahora se están dando bien las cosas. Fuera del mundo futbolístico una persona muy sencilla, asociada a su familia. Tenemos mucho contacto, aunque ahora estamos separados. Me gusta estar tranquilo, relajado en casa, me cuido bastante. Y también terminando algunos estudios que tengo pendientes.

¿Hacia dónde estaría enfocando su vida Pau Torres si no estuviera en el mundo del fútbol?

Yo creo que habría sido profesor de educación física en algún instituto. Eso me gusta.

Volviendo al fútbol. ¿Qué le pasa al Málaga CF fuera de casa, por qué cambia tanto el equipo de jugar fuera a jugar en La Rosaleda?

Creo que nos está costando cerrar los partidos fuera de casa, porque es verdad que nos adelantamos y por ahí no podemos cerrar el partido con las ocasiones que vamos teniendo. Pero no sabría decir un motivo concreto, porque creo que trabajamos como en casa. No encuentro una explicación de porqué en casa mantenemos la portería a cero y lejos no pasa eso. Sí que es verdad que tenemos ahí una cosa pendiente y vamos este fin de semana a tratar de volver a la victoria, que se nos escapó en Gijón.

¿Quizás los rivales en su campo le pierden un poco de respeto al Málaga CF?

Sí, al final juegan delante de su afición y cualquier estadio en esta Liga se está comprobando que es difícil ganar fuera de casa. Pero somos el Málaga CF y tampoco nos asustamos de que un campo esté lleno o nos estén cantando lo que sea. Sólo nos motiva. No es excusa.

¿Le ha dado muchas vueltas al partido de Gijón y a esa última jugada?

Bueno al final es una jugada que empaña tanto el partido que estaba haciendo el equipo como el mío. Jugada puntual que no se tiene que repetir. Se ve las veces que se tenga que ver para aprender y corregir los errores. Pero ya queda en el olvido porque en Segunda, cada día hay una jugada nueva.

Pau Torres se ha hecho dueño de la zaga blanquiazul. Foto: Gregorio Torres

Y eso que justo antes, en el 1-2, estuvo a punto de ser suyo el gol en Gijón... Tiene vocación ofensiva por lo que se le ha visto.

Bueno, me gusta ayudar al equipo en lo que se pueda y si hay jugadas a balón parado no tengo problema en subir arriba y rematar.

Es un central alto y que va bien al remate. ¿Ha marcado muchos goles en su carrera?

El año que más goles he marcado fue en el filial del Villarreal hace dos años, que marqué cuatro goles.

Ya ha jugado con Luis Hernández, Diego González y David Lombán de compañeros suyos. ¿Qué le aporta cada uno?

Dentro del terreno de juego, con Luis es con el que mejor me entiendo pero porque es también con el que más he jugado, 12 ó 13 partidos. Al final, jugar tanto tiempo hace esa conexión. Con David tuve la experiencia en Gijón, aunque ya habíamos entrenado mucho juntos, lo conozco perfectamente y ya lo conocía de antes. Con Diego, pues entrenamos mucho juntos. Pero intentas aprender de todos un poco porque han competido en categorías superiores. Me pueden enseñar mucho.

Se espera desplazamiento masivo a Extremadura de aficionados. Cuando salta a un campo rival y ve media grada que le apoya, debe ser una sensación impresionante...

Sí, sé del interés de la gente en ir a este partido. Es bonito, como ya lo vimos en Almería, que la gente te apoye fuera de tu estadio porque al final es un día que ellos gastan en verte, un dinero que invierten en apoyarte. Siempre es de agradecer.

La pregunta es inevitable. ¿Ve al Málaga ascendiendo?

Pues yo veo a un Málaga que está haciendo bien las cosas en las 14 jornadas que llevamos. Y por ahí vamos a tratar de seguir en esa línea. Hay que seguir tomando posiciones para la recta final, como dice el míster. Pero el objetivo lo tenemos claro en la plantilla, que cada semana vamos a intentar ganar los tres puntos.

¿Y el año que viene, qué? ¿Porque no tiene opción de seguir en Martiricos tras la cesión?

Sí, en principio es lo que está firmado. Pero en el mundo del fútbol puede pasar de todo y uno no puede cerrar las puertas a nada. Ahora estoy muy centrado en el presente, porque si no trabajo bien este año no va a llegar nada.

Es de suponer que al central titular e indiscutible del equipo que está en puesto de ascenso a Primera alguien de la sub'21 le estará echando un ojo para el futuro... ¿Alguien le ha llamado? ¿Le gustaría ir con la selección sub'21?

No, no me han llamado. Y me gustaría ir evidentemente como futbolista joven y español. Sería un sueño, pero por ahora trabajo en el Málaga. Y si el equipo va bien, ya se fijarían en todos.

Lo cierto es que ahora mismo hay un relevo generacional en la selección absoluta en lo que a centrales se refiere. Quién sabe si llegará a tiempo...

Por ahora intentaremos ir a la sub'21 y eso ya queda un poco más lejos (risas).

Volviendo al Villarreal, el proyecto de cantera que tienen allí es pura envidia. Usted es uno de sus 'productos'. ¿Cuál es el secreto?

Creo que la clave es el interés que los dueños del club ponen en la cantera. Puedes ir una mañana de partido del infantil o el cadete y está el presidente o el vicepresidente. Muestran interés. Van a verte. Se centra también mucho la cantera en la metodología que tienen que seguir. Hay una persona encargada en seguir formando a los entrenadores para que trabajen en una misma línea. Eso al final, al jugador que va quemando etapas, aunque le lleguen entrenadores nuevos, van a tener siempre una misma idea de juego. Y eso ayuda a formar una serie de jugadores determinados y un estilo.

Es de suponer que en toda esta etapa de formación suya como jugador del Villarreal se habrá cruzado en más de una ocasión con el Málaga en categorías inferiores. ¿Alguna anécdota?

Bueno el más reciente fue en la Copa del Rey de Juveniles. Fue el último que jugué contra el Málaga. Pero creo que de ese Málaga no hay nadie en esta plantilla. Ese año el Málaga venía de ganar la Copa de Campeones, y aunque Ontiveros la ganó, no jugó la Copa del Rey porque el filial estaba jugándose el ascenso.