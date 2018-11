Muñiz: "Contra el Extremadura tenemos que jugar con humildad y con el mono de trabajo"

Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Málaga CF, se refirió a Enric Gallego, delantero del Extremadura y que está siendo la sensación de Segunda, donde ha debutado este año y es pichichi con 13 goles. "Está aprovechando su momento, su oportunidad. El fútbol tiene esa parte de suerte, le han dado la oportunidad y la ha aprovechado. Es una pena no haber podido verle hace unos años, es un buen jugador. Nos vamos a enfrentar a un equipo con buenos delanteros, no solo él. Nos van a exigir, nos van a exigir hacer un buen trabajo, sabemos que vamos con apoyo, la afición va a venir con nosotros", comentó en rueda de prensa.

Además, analizó los números del Extremadura, uno de los equipos más goleadores de la categoría pero también de los que más encaja. "Representa lo que es la categoría, es tan importante hacer goles como que no te los hagan, todos necesitamos un equilibrio, pero han perdido en casa partidos que han jugado bien, aprietan, van a una intensidad alta. Hay que ir allí con mucha humildad y con el mono de trabajo", resaltó.

Sobre Jack Harper, que no ha entrado en la convocatoria pero que enfila los últimos días para su recuperación, comentó: "Harper ha ido entrenando, poco a poco se ha ido incorporando pero hay que esperar a que esté al 100 por 100, no ha dado ni un paso atrás y eso es importante". Del mismo modo habló sobre Juanpi, que sí vuelve tras un partido de baja por lesión.

En ese sentido, el Málaga está sufriendo muchas lesiones, pero el técnico asturiano considera que es algo normal por la exigencia de la categoría. "Pasa en todos los equipos todas las temporadas, la competición es dura, es exigente, no hay nada que diferenciar a unos de otros, el trabajo y el ritmo son muy altos, hay muchas segundas jugadas, mucho balón dividido€ Es normal".

En todo caso, asegura que las bajas de Koné y Harper en la delantera no van a afectar al rendimiento del equipo ante el Extremadura. "No tiene porqué. Tenemos que estar preparados para ello, hay que superar estas situaciones, el equipo rinde con o sin lesionados, queremos seguir así, ser regulares esté quien esté en el campo. Hoy voy a dejar fuera a jugadores que se merecen jugar".

Por otro lado, sobre la mala racha fuera de casa, que se alarga a casi tres meses sin ganar lejos de La Rosaleda, Muñiz no ve ansiedad por revertirla. "No teníamos porqué, siempre hablamos de que hay que conseguir unos números, hay rachas, nadie te va a preguntar cómo has conseguido el objetivo si lo has conseguido. Hay una meta y da igual cómo la consigas".

Y quiso agradecer el apoyo de la afición malaguista, que se desplazará a Almendralejo de forma masiva para apoyar al equipo. "Máximo respeto y agradecimiento, están detrás del equipo, tenemos una responsabilidad con la afición, vamos a dejarlo todo por ellos, no va a haber duda de ello. Ojalá vengan satisfechos de lo que ha hecho su equipo".

Por su parte, también tuvo buenas palabras sobre Haksabanovic, al que ve más adaptado e integrado en el equipo. "Si jugó el otro día es porque se lo ha ganado, hay muchos en su posición, hemos notado una progresión en el ritmo, en el trabajo al equipo, en el idioma, a la categoría... Es un jugador más que puede participar. Hay seis jugadores ahí, hay mucha competencia. Está caro entrar".



Sobre el partido, Muñiz considera que las características del Francisco de la Hera, estadio del Extremadura, pueden influir en el duelo. "Es importante pensar en todas las situaciones, nos van a exigir, es un campo de dimensiones más reducidas que otros. Hay que pensar en la estrategia, en balones divididos, pero no solo hay que pensarlo como algo en contra porque nosotros también vamos a tenerlas a favor. Hay que adaptarse, tener equilibrio e intentar jugar en campo contrario?.